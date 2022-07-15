Де в Чумацькому Шляху знаходяться об'єкти, які сфотографував телескоп Вебба (фото)

На складеному з різних знімків фото можна побачити, наскільки далеко одне від одного знаходяться перші цілі для вивчення новим телескопом.

Американський аматор астрономії Тоні Райс, який відповідає за інформаційну безпеку в одній із телекомунікаційних компаній США, опублікував у соціальній мережі Reddit складне зображення місць розташування об'єктів, про які надав нову інформацію космічний телескоп Вебба, повідомляє Universe Today.

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12 липня у світі науки відбулася знаменна подія. NASA показало перші наукові знімки нового космічного телескопа Вебба, на яких зображено відомі космічні об'єкти. Але ці знімки набагато деталізованіші, ніж ті, які раніше надав телескоп Габбла. Серед нових даних Вебба був спектральний аналіз планети WASP 96b, який показав її склад.

Щоб показати, де знаходяться всі сфотографовані Веббом об'єкти, Райс взяв за основу фотографію Чумацького Шляху, яку зробила рентгенівська космічна обсерваторія Gaia у 2018 році. На сьогодні це найдокладніше зображення нашої галактики.

[ + – ] Щоб показати, де розташовуються всі сфотографовані Веббом об'єкти, Райс взяв за основу фотографію Чумацького Шляху, яку зробила рентгенівська космічна обсерваторія Gaia у 2018 році Фото: Apophis

Телескопу Вебба вдалося з неймовірною деталізацією показати знайомі астрономам космічні об'єкти, але в оновленому вигляді:

Туманність NGC 3324, що входить до складу туманності Кіля;

Південну кільцеву туманність, яка є хмарою з газу, що оточує вмираючу зірку;

Групу з 5 галактик, що взаємодіють між собою, під назвою Квінтет Стефана;

Велике скупчення древніх галактик під назвою SMACS 0723;

Також телескоп надав інформацію про вищезгадану екзопланету WASP 96b.

Фокус вже писав про цю презентацію та публікував усі неймовірні зображення, отримані Веббом.

[ + – ] У лівому нижньому куті показаний Квінтет Стефана, вгорі — частина Туманності Кіля, у верхньому правому куті — Південна кільцева туманність, у правому нижньому куті — скупчення галактик SMACS 0723, внизу в центрі — планета WASP 96b Фото: Universe Today

Але Райс користувався зображеннями космічного телескопа Габбла, щоб показати, де в нашій галактиці перебувають ці об'єкти. Що ж до планети, це зображення є ілюстративним.

[ + – ] Так виглядає Квінтет Стефана на новому зображенні космічного телескопу імені Джеймса Вебба Фото: NASA

За словами Райса, нові зображення телескопа Вебба звичайно набагато яскравіші і деталізованіші, але, щоб мати уявлення про місце розташування цих об'єктів в Чумацькому Шляху достатньо і попередніх фотографій.