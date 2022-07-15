Где в Млечном Пути находятся объекты, которые сфотографировал телескоп Уэбба (фото)

На составленном из разных снимков фото можно увидеть насколько далеко друг от друга находятся первые цели для изучения новым телескопом.

Американский любитель астрономии Тони Райс, который отвечает за информационную безопасность в одной из телекоммуникационных компаний США, опубликовал в социальной сети Reddit составное изображения мест расположения объектов, о которых предоставил новую информацию космический телескоп Уэбба, сообщает Universe Today.

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12 июля в мире науки состоялось знаменательное событие. NASA показало первые научные снимки нового космического телескопа Уэбба, на которых были изображены известные космические объекты. Но эти снимки намного более детализированы, чем те, которые раньше предоставил телескоп Хаббла. Среди новых данных Уэбба был и спектральный анализ планеты WASP 96b, которые показал ее состав.

Чтобы показать, где располагаются все сфотографированные Уэббом объекты, Райс взял за основу фотографию Млечного Пути, которую сделала рентгеновская космическая обсерватория Gaia в 2018 году. На сегодня это самое подробное изображение нашей галактики.

[ + – ] Чтобы показать, где располагаются все сфотографированные Уэббом объекты, Райс взял за основу фотографию Млечного Пути, которую сделала рентгеновская космическая обсерватория Gaia в 2018 году Фото: ESA

Стоит напомнить, что телескопу Уэбба удалось с невероятной детализацией показать знакомые астрономам космические объекты, но в обновленном виде:

Туманность NGC 3324, которая входит в состав туманности Киля;

Южную кольцевую туманность, которая являет собой облако из газа, которое окружает умирающую звезду;

Группу из 5 взаимодействующих между собой галактик под названием Квинтет Стефана;

Огромное скопление древних галактик под названием SMACS 0723;

Также телескоп предоставил информацию о вышеупомянутой экзопланете WASP 96b.

Фокус уже писал об этой презентации и публиковал все невероятные изображения, полученные Уэббом.

[ + – ] В левом нижнем углу показан Квинтет Стефана, вверху - часть Туманности Киля, в првом верхнем углу - Южная кольцевая туманность, в првом нижнем углу - скопление галактик SMACS 0723, внизу в центре - планета WASP 96b Фото: Universe Today

Но Райс воспользовался изображениями космического телескопа Хаббла, чтобы показать, в каком месте нашей галактики находятся эти объекты. Что касается планеты, то это изображение является иллюстративным.

[ + – ] Так выглядит Квинтет Стефана на новом изображении космического телесопа имени Джеймса Уэбба Фото: NASA

По словам Райса, новые изображения телескопа Уэбба конечно же намного красочнее и более детализированы, но, чтобы иметь представление о месте расположения этих объектов в Млечном Пути достаточно и предыдущих фотографий.