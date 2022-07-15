З області фантастики. Вчені знайшли об'єкт із найсильнішим магнітним полем у Всесвіті

Знайдена унікальна зірка має таку силу магнітного поля, яку ще ніколи не бачили фізики.

Міжнародна група вчених за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії Insight-HXMT з'ясувала, що пульсар під назвою Swift J0243.6+6124 є абсолютним рекордсменом за силою магнітного поля у відомому космосі. Сила його магнітного поля становить 1,6 млрд тесла і це на 600 млн тесла більше, ніж у попередніх власників такого рекорду, повідомляє ScienceAlert.

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Завдяки спалаху активного випромінювання єдиного в Чумацькому Шляху ультраяскавого пульсара Swift J0243.6+6124 вченим вдалося дізнатися, що ця зірка має найсильніше магнітне поле у відомому нам Всесвіті.

Цей пульсар знаходиться в нашій галактиці на відстані 22 тисяч світлових років від Землі. І до цього вчені не спостерігали такого сильного магнітного поля, яке мало силу в 1,6 млрд тесла. До цього рекордсменами вважалися пульсари GRO J1008-57 та 1A 0535+262, у яких сила магнітного поля становить приблизно 1 млрд тесла.

[ + – ] Пульсар Swift J0243.6+6124 також має ще одну унікальну особливість — це єдина в нашій галактиці подібна зірка, яка має зірку-компаньйона, що належить до зіркового типу Ве Фото: space.com

Щоб ще більше зрозуміти, що таке сила магнітного поля в 1,6 млрд тесла, подивіться на свій улюблений магнітик на холодильнику. Сила його магнітного поля становить приблизно 0,001 тесла. А в апаратів МРТ цей показник становить приблизно 3 тесла.

Китайські та німецькі вчені за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії Insight-HXMT вирішили звернути увагу на пульсар Swift J0243.6+6124, щоб вивчити його магнітне поле.

Пульсари — це тип нейтронних зірок, які є дуже щільними об'єктами та постійно випускають потоки рентгенівського випромінювання. Саме такі надщільні об'єкти, які обертаються навколо своєї осі з неймовірно великою швидкістю, можуть мати сильне магнітне поле.

Пульсар Swift J0243.6+6124 також має ще одну унікальну особливість — це єдина в нашій галактиці така зірка, яка має зірку-компаньйона, що належить до зіркового типу Ве. Ці зірки дуже гарячі і також дуже швидко обертаються. Пульсар із найсильнішим магнітним полем у космосі поглинає речовину цієї зірки, що посилює потоки його рентгенівського випромінювання.

[ + – ] Ілюстративне зображення зірки Ахернар, що знаходиться на відстані 139 світлових років від нас і належить до типу Ве-зірок. Вона стиснута через швидке обертання Фото: wikipedia

Такі пульсари як Swift J0243.6+6124 складаються з настільки сильно стиснутих атомів, що таке середовище неможливо створити на Землі і досягти таких унікальних показників сили магнітного поля. Кілька років тому фізикам у земних умовах вдалося досягти сили магнітного поля лише у 1200 тесла. І це поле мало такий показник лише 100 мікросекунд.

Що стосується інших космічних відкриттів, то, як уже писав Фокус, вчені зафіксували дивну поведінку чорної дірки. Виявилося, що ці об'єкти можуть не повністю поглинати зірки, що проходять повз, і велика частина зіркової речовини може утворити хмару, яка рухається з дуже високою швидкістю.