Из области фантастики. Ученые нашли объект с самым сильным магнитным полем во Вселенной

Обнаруженная уникальная звезда имеет такую силу магнитного поля, которую еще никогда не видели физики.

Международная группа ученых с помощью космической рентгеновской обсерватории Insight-HXMT смогли выяснить, что пульсар под названием Swift J0243.6+6124 является абсолютным рекордсменом по силе магнитного поля в известном космосе. Сила его магнитного поля составляет 1,6 млрд тесла и это на 600 млн тесла больше, чем у предыдущих обладателей подобного рекорда, сообщает ScienceAlert.

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Благодаря вспышке активного излучения единственного в Млечном Пути ультраяркого пульсара Swift J0243.6+6124 ученым удалось узнать, что эта звезда имеет самое сильное магнитное поле в известной нам Вселенной.

Этот пульсар находится в нашей галактике на расстоянии в 22 тысячи световых лет от Земли. И до этого ученые не наблюдали такого сильного магнитного поля, которое бы имело силу в 1,6 млрд тесла. До этого рекордсменами считались пульсары GRO J1008-57 и 1A 0535+262, у которых сила магнитного поля составляет примерно 1 млрд тесла.

[ + – ] Пульсар Swift J0243.6+6124 также обладает еще одной уникальной особенностью – это единственная в нашей галактике подобная звезда, которая имеет звезду-компаньона, принадлежащую к звездному типу Ве Фото: space.com

Чтобы еще больше понять, что такое сила магнитного поля в 1,6 млрд тесла, то посмотрите на свой любимый магнитик на холодильнике. Сила его магнитного поля составляет примерно 0,001 тесла. А у аппаратов МРТ этот показатель составляет примерно 3 тесла.

Китайские и немецкие ученые с помощью космической рентгеновской обсерватории Insight-HXMT решили обратить свое внимание на пульсар Swift J0243.6+6124, чтобы изучить его магнитное поле.

Пульсары – это тип нейтронных звезд, которые являются очень плотными объектами и постоянно выпускают потоки рентгеновского излучения. Именно в таких сверхплотных объектах, которые вращаются вокруг своей оси с невероятно большой скоростью, могут обладать сильным магнитным полем.

Пульсар Swift J0243.6+6124 также обладает еще одной уникальной особенностью – это единственная в нашей галактике подобная звезда, которая имеет звезду-компаньона, принадлежащую к звездному типу Ве. Эти звезды являются очень горячими и также очень быстро вращаются. Пульсар с самым сильным магнитным полем в космосе поглощает вещество этой звезды, что усиливает потоки его рентгеновского излучения.

[ + – ] Иллюстративное изображение звезды Ахернар, которая находится на расстоянии 139 световых лет от нас и принадлежит к типу Ве-звезд. Она сжатая из-за быстрого вращения Фото: wikipedia

Такие пульсары как Swift J0243.6+6124 состоят из настолько сильно сжатых атомов, что подобную среду невозможно создать на Земле и соответственно достичь таких уникальных показателей силы магнитного поля. Несколько лет назад физикам в земных условиях удалось достичь силы магнитного поля всего в 1200 тесла. И то это поле имело такой показатель всего 100 микросекунд.

Что касается других космических открытий, то, как уже писал Фокус, ученые зафиксировали странное поведение черной дыры. Оказалось, что эти объекты могут не полностью поглощать проходящие мимо звезды и большая часть звездного вещества может образовать облако, которое движется с очень высокой скоростью.