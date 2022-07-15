Побрезговала остатками звезды: ученые зафиксировали странное поведение черной дыры

Исследователи сделали неожиданное открытие, которое показало, что черные дыры действительно очень странные объекты.

В спиральной галактике, которая находится на расстоянии в 215 млн световых лет от нас, в созвездии Эридана, ученые увидели, как черная дыра разорвала звезду на куски, но полного поглощения не произошло. Оказалось, что черные дыры могут создавать высокоскоростные облака из звездного вещества и такое событие ученые увидели впервые, сообщает ScienceAlert.

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Когда звезда подходит слишком близко к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, то последняя поглощает ее в результате события приливного разрушения. Звезда разрушается и часть ее вещества растягивается в космосе в процессе, который называется спагеттификация. Но по мере того, как черная дыра поглощает звезду происходит выпуск огромного количества рентгеновского излучения.

"Вообще события приливного разрушения, когда происходит поглощение черной дырой близкой звезды, помогают узнать о существовании самой сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Поэтому является большой удачей, как это произошло в нашем случае, наблюдать за самим моментом гибели звезды, ведь это может открыть некоторые новые секреты черных дыр", — говорит Венбин Лу из Калифорнийского университета в Беркли.

[ + – ] Когда звезда подходит слишком близко к горизонту событий сверхмассивной черной дыры, то последняя поглощает ее в результате события приливного разрушения. Звезда разрушается и часть ее вещества растягивается в космосе в процессе, который называется спагеттификация Фото: Universe Today

Ученые с помощью телескопов в Ликской астрономической обсерватории увидели, что во время гибели звезды происходит нечто необычное. Черная дыра частично поглотила звездное вещество, а большую его часть выбросила в космос.

Сильные ветры, исходящие от черной дыры также создали высокоскоростное сферическое облако из оставшегося "не съеденного" черной дырой звездного вещества. Ученые предположили, что скорость движения этого облака составляет примерно 10 тысяч км/с.

[ + – ] Сильные ветры, исходящие от черной дыры также создали высокоскоростное сферическое облако из оставшегося "не съеденного" черной дырой звездного вещества. Ученые предположили, что скорость движения этого облака составляет примерно 10 тысяч км/с Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что именно из-за этого облака не был виден огромный поток рентгеновского излучения от черной дыры, ведь оно блокировало это излучение. Теперь ученые понимают, что происходило с черными дырами во время других наблюдений, когда были замечены подобные снижения уровня излучения.

Теперь у ученых есть дополнительная информация касательно того, что происходит во время поглощения сверхмассивной черной дырой близко проходящих звезд.

Что касается других неожиданных космических открытий, то Фокус уже писал о том, что астрономам удалось обнаружить самый длинный радиосигнал из глубокого космоса. Это повторяющийся быстрый радиовсплеск, который длится в 1000 раз дольше, чем все ему подобные сигналы.

Также Фокус писал о том, что в облаке из центра Млечного Пути найдены строительные блоки РНК. А РНК является одной из трех составляющих всех клеток живых организмов на Земле.