Истоки жизни на Земле. В облаке из центра Млечного Пути найдены строительные блоки РНК

Исследователям удалось обнаружить нитрилы, которые являются строительными блоками РНК, в холодном молекулярном облаке.

Группа испанских астрономов с помощью двух мощных телескопов обнаружили в холодной молекулярном облаке G+0,693-0,027 в центре нашей галактики некоторые виды нитрилов. Они являются строительными блоками для РНК, молекулы, которая вместе с ДНК и белками является основой всех клеток живых организмов на Земле. Это еще одно подтверждение гипотезы под названием "Мир РНК", которая говорит о том, что жизнь возникла изначально из молекул РНК и что эти молекулы прибыли на Землю из глубокого космоса, сообщает Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Испанские ученые обнаружили некоторые виды нитрилов в молекулярном облаке из газа и пыли под названием G+0,693-0,027, температура которого примерно -173 градуса по Цельсию, а диаметр облака составляет около 3 световых лет. Масса этого молекулярного облака в центре нашей галактики примерно в 1000 раз больше массы Солнца. Пока что ученые не видели признаков образования новых звезд в этом облаке, но в будущем этот процесс все же может произойти.

[ + – ] Испанские ученые обнаружили некоторые виды нитрилов в молекулярном облаке из газа и пыли под названием G+0,693-0,027, температура которого примерно -173 градуса по Цельсию, а диаметр облака составляет около 3 световых лет. Масса этого молекулярного облака в центре нашей галактики примерно в 1000 раз больше массы Солнца. Иллюстрация Фото: Daily Mail

Мир РНК

Нитрилы являются важным компонентом в составе РНК и ученые предполагают, что они являются одними из самых распространенных химических соединений во Вселенной. И это подтверждает теорию о происхождении жизни на Земле, которая называется "Мир РНК".

Согласно этой теории, именно из молекул РНК на Земле возникла ДНК-РНК-белковая жизнь. Также теория говорит о том, что нитрилы и другие строительные блоки РНК, необходимые для создания жизни, не обязательно появились на Земле. Они могли быть доставлены на нашу планету метеоритами и кометами в период между 4,4 и 3,8 млрд лет назад. Это подтверждают находки внутри комет и метеоритов нитрилов и других молекул-предшественников нуклеотидов, липидов и аминокислот, необходимых для появления жизненных форм.

[ + – ] Согласно теории "Мир РНК" из молекул РНК на Земле возникла ДНК-РНК-белковая жизнь. Также теория говорит о том, что нитрилы и другие строительные блоки РНК, необходимые для создания жизни, не обязательно появились на Земле. Они могли быть доставлены на нашу планету метеоритами и кометами в период между 4,4 и 3,8 млрд лет назад Фото: Daily Mail

Новое открытие

Испанские ученые предположили, что нитрилы могут появляться в холодных молекулярных облаках, условия в которых подходят для создания сложных молекул.

"Наше открытие говорит о том, что в межзвездной среде, а именно в молекулярных облаках могут происходить процессы, в результате которых появляются строительные блоки РНК", — говорит Виктор Ривилла из испанского Центра астробиологии.

По словам ученого, химический состав молекулярного облака G+0,693-0,027 очень похож на состав облаков, в которых образуются новые звезды. То есть можно предположить, что подобный состав был и в облаке, из которого образовалась наша Солнечная система.

"Наши наблюдения подтверждают, что нитрилы являются одними из самых распространенных химических соединений во Вселенной. Они есть не только в молекулярных облаках, но и в протозвездах разной массы, метеоритах, кометах и даже в атмосфере Титана, крупнейшего спутника Сатурна", — говорит Мигель Рекена-Торрес, соавтор исследования.

[ + – ] РНК вместе с ДНК и белками является основой всех клеток живых организмов на Земле Фото: Daily Mail

В поисках других важных компонентов

"Пока что мы обнаружили только несколько простых предшественников рибонуклеотидов, строительных блоков РНК. Есть еще недостающие ключевые элементы, которые обнаружить пока нам не удалось", — говорит Изаскун Хименес-Серра из Центра астробиологии.

По его словам, для возникновения жизни на Земле, вероятно, также потребовались другие молекулы, такие как липиды, которые отвечали за формирование первых живых клеток. Поэтому сейчас ученые сосредоточили свое внимание на том, чтобы узнать, как липиды могут появиться из более простых молекул-предшественников, которые имеются в межзвездной среде.

Об одном из возможных подтверждений гипотезы "Мир РНК" уже писал Фокус. В ходе экспериментов ученые создали РНК, которая может эволюционировать самостоятельно.

Что касается исследований, сосредоточенных на центре Млечного пути, то Фокус уже писал о том, что астрономы смогли обнаружить самую быструю звезду в галактике, которая имеет самую короткую орбиту вокруг черной дыры Стрелец А*.