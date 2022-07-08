Витоки життя Землі. У хмарі з центру Чумацького Шляху знайдено будівельні блоки РНК

Дослідникам вдалося виявити нітрили, які є будівельними блоками РНК, у холодній молекулярній хмарі.

Група іспанських астрономів за допомогою двох потужних телескопів виявили в холодній молекулярній хмарі G+0,693-0,027 у центрі нашої галактики деякі види нітрилів. Вони є будівельними блоками для РНК, молекули, яка разом із ДНК і білками є основою всіх клітин живих організмів на Землі. Це ще одне підтвердження гіпотези під назвою "Світ РНК", яка говорить про те, що життя виникло з молекул РНК, і що ці молекули прибули на Землю з глибокого космосу, повідомляє Daily Mail.

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Іспанські вчені виявили деякі види нітрилів у молекулярній хмарі з газу та пилу під назвою G+0,693-0,027, температура якої приблизно -173 градуси за Цельсієм, а діаметр хмари становить близько 3 світлових років. Маса цієї молекулярної хмари в центрі нашої галактики приблизно в 1000 разів більша за масу Сонця. Поки що вчені не бачили ознак утворення нових зірок у цій хмарі, але в майбутньому цей процес все ж таки може статися.

[ + – ] Іспанські вчені виявили деякі види нітрилів у молекулярній хмарі з газу та пилу під назвою G+0,693-0,027, температура якої приблизно -173 градуси за Цельсієм, а діаметр хмари становить близько 3 світлових років. Маса цієї молекулярної хмари в центрі нашої галактики приблизно в 1000 разів більша за масу Сонця. Ілюстрація. Фото: Daily Mail

Світ РНК

Нітрили є важливим компонентом у складі РНК, і вчені припускають, що вони є одними з найпоширеніших хімічних сполук у Всесвіті. І це підтверджує теорію про походження життя на Землі, яка називається "Світ РНК".

Згідно з цією теорією, саме з молекул РНК на Землі виникло ДНК-РНК-білкове життя. Також теорія свідчить, що нітрили й інші будівельні блоки РНК, необхідні для створення життя, необов'язково з'явилися Землі. Вони могли бути доставлені на нашу планету метеоритами та кометами в період між 4,4 та 3,8 млрд років тому. Це підтверджують знахідки всередині комет і метеоритів нітрилів та інших молекул-попередників нуклеотидів, ліпідів і амінокислот, необхідних для появи життєвих форм.

[ + – ] Згідно з теорією "Світ РНК" із молекул РНК на Землі виникло ДНК-РНК-білкове життя. Також теорія свідчить, що нітрили й інші будівельні блоки РНК, необхідні створення життя, необов'язково з'явилися Землі. Вони могли бути доставлені на нашу планету метеоритами та кометами в період між 4,4 та 3,8 млрд років тому Фото: Daily Mail

Нове відкриття

Іспанські вчені припустили, що нітрили можуть з'являтися в холодних молекулярних хмарах, умови яких підходять до створення складних молекул.

"Наше відкриття свідчить про те, що в міжзоряному середовищі, а саме в молекулярних хмарах можуть відбуватися процеси, внаслідок яких з'являються будівельні блоки РНК", — каже Віктор Рівілла з іспанського Центру астробіології.

За словами вченого, хімічний склад молекулярної хмари G+0,693-0,027 дуже схожий на склад хмар, у яких утворюються нові зірки. Тобто можна припустити, що подібний склад був у хмарі, з якого утворилася наша Сонячна система.

"Наші спостереження підтверджують, що нітрили є одними з найпоширеніших хімічних сполук у Всесвіті. Вони є не лише в молекулярних хмарах, а й у протозірках різної маси, метеоритах, кометах і навіть в атмосфері Титана, найбільшого супутника Сатурна", — каже Мігель Рекена-Торрес, співавтор дослідження.

[ + – ] РНК разом із ДНК і білками є основою всіх клітин живих організмів на Землі Фото: Daily Mail

У пошуках інших важливих компонентів

"Поки що ми виявили лише кілька простих попередників рибонуклеотидів, будівельних блоків РНК. Є ще відсутні ключові елементи, які виявити поки що нам не вдалося", — говорить Ізаскун Хіменес-Серра з Центру астробіології.

За його словами, для виникнення життя на Землі, ймовірно, також були потрібні інші молекули, такі як ліпіди, які відповідали за формування перших живих клітин. Тому зараз учені зосередили свою увагу на тому, щоб дізнатися, як ліпіди можуть з'явитися з простіших молекул-попередників, які є в міжзоряному середовищі.

Про одне з можливих підтверджень гіпотези "Світ РНК" уже писав Фокус. У ході експериментів учені створили РНК, яка може самостійно еволюціонувати.

Щодо досліджень, зосереджених на центрі Чумацького шляху, то Фокус уже писав про те, що астрономи змогли виявити найшвидшу зірку в галактиці, яка має найкоротшу орбіту навколо чорної діри Стрілець А*.