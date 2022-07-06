Летить на швидкості 8000 км/с. Учені знайшли зірку з найкоротшою орбітою навколо чорної діри

Найшвидша з відомих на сьогодні зірок обертається навколо чорної діри Стрілець A*, яка розташована в центрі нашої галактики.

Група німецьких і чеських учених виявили зірку, яка обертається навколо чорної діри в центрі Чумацького Шляху з найбільшою швидкістю та за рекордно короткий час, повідомляє Phys.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У центрі Чумацького Шляху, в області поруч із чорною дірою Стрілець A*, знімок якої вчені вперше отримали в травні цього року, розташоване дуже щільне скупчення зірок, яке називається S-скупчення. Тут є понад сто зірок, у яких різна маса та яскравість. Але всі зірки цього скупчення рухаються з неймовірно високою швидкістю. Нове дослідження показало, що зірка під назвою S4716 є найшвидшою з них. Швидкість її обертання довкола чорної діри становить 8 тисяч км/с.

[ + – ] У центрі Чумацького Шляху, в області поруч із чорною дірою Стрілець A*, знімок якої вчені вперше отримали в травні цього року, розташоване дуже щільне скупчення зірок, яке називається S-скупчення. Тут є понад сто зірок, у яких різна маса та яскравість. Але всі зірки цього скупчення рухаються з неймовірно високою швидкістю. Нове дослідження показало, що зірка під назвою S4716 є найшвидшою з них Фото: ESO

Також учені з'ясували, що ця зірка має найкоротший період обертання навколо чорної діри, що становить лише 4 роки. Ще одним важливим відкриттям для астрономів стало те, що результати аналізу отриманих даних показали, що ця зірка перебуває від чорної діри дуже близько за космічними мірками — на відстані 100 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця — це 149 597 870 км і це є відстань між Сонцем і Землею.

Для порівняння, Нептун, найдальша планета Сонячної системи, розташована на відстані приблизно 30 астрономічних одиниць від Сонця і робить повний оборот навколо нашої зірки за 164 роки.

Нове відкриття вченим вдалося зробити завдяки спостереженням цілих п'яти наземних телескопів. За словами Флоріана Пейскера з Кельнського університету в Німеччині, те, що вдалося виявити таку швидку зірку й на такій невеликій відстані від чорної діри, яка, до того ж, має стабільну, хоч і коротку орбіту, є великою несподіванкою.

[ + – ] На цьому зображенні положення чорної діри в центрі Чумацького Шляху відзначено хрестиком. Також показані орбіти руху зірок поблизу чорної діри. Салатовим кольором показано орбіту зірки S4716 Фото: phys.org

"Це дійсно дивно, що зірка робить повний оберт навколо надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики всього за 4 роки, та й до того ж рухається з такою величезною швидкістю", — каже Пейскер.

За словами вчених, важливу роль у новому відкритті відіграла інша зірка під назвою S2.

"Уявіть собі, що ви сидите в кінотеатрі, а перед вами сидить людина, яка закриває вам нормальний огляд екрану. Те саме і з зіркою S2. Вона часто закриває собою центр галактики, і неможливо нормально побачити, що там відбувається. Але іноді з'являються моменти, коли зірка не заважає огляду, і цим ми й скористалися, щоб побачити, що відбувається поруч із чорною дірою", — каже Пейскер.

За словами Міхаеля Заячека з Університету імені Масарика в Чехії, завдяки новому відкриттю вчені дізналися більше про формування й еволюцію орбіт таких швидких зірок у центрі нашої галактики.

[ + – ] "Це дійсно дивно, що зірка робить повний оберт навколо надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики всього за 4 роки, та й до того ж рухається з такою величезною швидкістю", — каже Пейскер Фото: коронавирус ожирение статистика

"Це дуже незвичайна орбіта навколо чорної діри, яку ми виявили у зірки S4716. Зірки не можуть формуватися так близько від чорних дір. Швидше за все, ця зірка з'явилася далі й потім рухалася під упливом інших зірок і об'єктів у S-скупченні, що й стало причиною появи такої короткої орбіти", — каже Заячек.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили молекулу спирту недалеко від центру Чумацького Шляху.

Що стосується інших важливих космічних досліджень, то новий телескоп Вебба збирається побити рекорд і зможе зазирнути в найдальші куточки Всесвіту. Залишилося чекати вже недовго на той час, коли нова космічна обсерваторія надасть перші результати своєї наукової діяльності. Це станеться вже 12 липня цього року.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити одну з найшвидших зірок у галактиці. Вона летить зі швидкістю понад шістсот кілометрів на секунду.