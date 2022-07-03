Астрономи виявили молекулу спирту неподалік центру Чумацького Шляху

Мета нового дослідження полягала в тому, щоб вивчити та визначити, як органічні молекули створюються в областях зореутворення та наскільки складними можуть бути ці молекули.

Під час свого недавнього дослідження вчені ідентифікували в космосі ізопропіловий спирт, також відомий як ізопропанол. Це перший випадок, коли сполуку виявлено за межами Землі, пише News9live.

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Ізопропіловий спирт є поширеним інгредієнтом антисептиків, дезінфікувальних та миючих засобів. Вчені зафіксували його в "пологовому залі" зірок — масивному зірковому розпліднику або регіоні зореутворення під назвою Стрілець B2, який знаходиться недалеко від центру Чумацького Шляху, де мешкає жахлива чорна діра Стрілець A*.

Астрономи сканують небо в пошуках хімічних сполук понад 50 років і на сьогодні ідентифікували 276 молекул.

Мета нового дослідження полягала в тому, щоб вивчити та визначити, як органічні молекули створюються в областях зореутворення та наскільки складними можуть бути ці молекули. Зусилля спрямовані на найкраще розуміння складу об'єктів у нашій Сонячній системі.

[ + – ] Крім ізопропанолу, вчені виявили його ізомер — пропанол

"Наша група почала досліджувати хімічний склад Стрільця B2 понад 15 років тому за допомогою 30-метрового телескопа IRAM. В результаті ці спостереження виявилися успішними й призвели до виявлення кількох органічних молекул", — розповів астрофізика Арно Беллоша з Інституту Макса Планка.

Крім ізопропанолу, вчені виявили його ізомер — пропанол-1. Це перший випадок, коли пропанол-1 виявлено в області зореутворення, а ізопропанол у міжзоряному середовищі.

Під час нового дослідження вчені застосували дані телескопа ALMA. Вони розробили метод спектроскопії для виявлення даних, зібраних телескопом, слідів деяких складних органічних молекул.

"Чим більша молекула, тим більше спектральних ліній на різних частотах вона виробляє", — сказав астрофізик Хольгер Мюллер.

Нагадаємо, що нещодавно астрономи отримали фото неймовірного кульового зіркового скупчення Terzan 9 із самого "серця" нашої галактики. Воно знаходиться на відстані 23 000 світлових років від Землі в районі з великою кількістю зірок та хмар пилу. Все це впливає на видимість телескопа, проте Габбл все ж таки зміг зробити зображення.