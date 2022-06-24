Вчені показали знімок кулястого зоряного скупчення в "серці" Чумацького Шляху (фото)

Скупчення розташоване в районі з великою кількістю зірок і хмар пилу, які ускладнюють спостереження, але телескопу Габбл все ж таки вдалося зробити знімок.

Нещодавно Габбл зробив сліпуче зображення кульового зоряного скупчення Terzan 9, що знаходиться на відстані 23 000 світлових років від Землі, пише Inverse.

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Кульові зоряні скупчення — це групи з десятків тисяч або навіть сотень тисяч зірок, пов'язаних гравітацією в щільну блискучу сферу шириною близько 100 світлових років.

Вони є одними з найстаріших об'єктів у галактиці. Усі кульові скупчення, які астрономи вивчали досі, давно пройшли свій період зореутворення. Але як утворюються кульові скупчення, залишається відкритим питанням.

Одна з найбільш загальноприйнятих ідей про походження кульових скупчень полягає в тому, що вони є залишками карликових галактик, давним-давно захоплених непереборною гравітацією Чумацького Шляху. Це пояснило б, чому багато хто з них мають ретроградні (або зворотні) орбіти.

[ + – ] Кульове зоряне скупчення Terzan 9

Гіпотеза карликової галактики також пояснила б ще одну дивну властивість шарових зоряних скупчень. Більшість зоряних скупчень утворюються в одній космічній події, коли їх зірки формуються із щільної хмари газу та пилу. Але кульові скупчення відрізняються один від одного, вони містять зірки декількох різних вікових груп.

Складання карти віку цих зірок могло б допомогти астрономам краще зрозуміти походження кульових скупчень, кількість яких у нашій галактиці становить близько 150. Багато з них, включаючи Terzan 9, знаходяться в центральній частині галактики, космічному районі, густо населеному зірками та хмарами міжзоряного пилу.

Пил поглинає більшість довжин хвиль світла, тому для астрономів це як фільтр, який змінює яскравість і колір зірок позаду неї. І в цьому є велика проблема, оскільки яскравість та колір зірки говорять астрономам про її вік та про те, з чого вона складається. Однак прилади Габбла досить чутливі, щоб вловити ефекти пилового фільтра та виявити справжні кольори зірок.

Нагадаємо, що днями космічний телескоп зобразив інше не менш приголомшливе зображення, а саме — гігантське скупчення галактик, відоме як Abell 1351. Скупчення настільки масивне, що воно спотворює простір-час.

А ось на початку червня Габбл зробив знімки двох дуже далеких галактик разом відомі як Arp 303. Вони знаходяться в 275 млн світлових років від нас.