Ученые показали снимок шарового звездного скопления в "сердце" Млечного Пути (фото)

Скопление размещено в районе с большим количеством звезд и облаков пыли, которые затрудняют наблюдения, но телескопу Хаббл все же удалось сделать снимок.

Совсем недавно Хаббл сделал ослепительное изображение шарового звездного скопления Terzan 9, находящегося на расстоянии 23 000 световых лет от Земли, пишет Inverse.

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Шаровые звездные скопления — это группы из десятков тысяч или даже сотен тысяч звезд, связанных гравитацией в плотную сверкающую сферу шириной около 100 световых лет.

Они являются одними из самых старых объектов в галактике. Все шаровые скопления, которые астрономы изучали до сих пор, давно прошли свой период звездообразования. Но как именно образуются шаровые скопления, остается открытым вопросом.

Одна из наиболее общепринятых идей о происхождении шаровых скоплений состоит в том, что они являются остатками карликовых галактик, давным-давно захваченных непреодолимой гравитацией Млечного Пути. Это объяснило бы, почему многие из них имеют ретроградные (или обратные) орбиты.

[ + – ] Шаровое звездное скопление Terzan 9

Гипотеза карликовой галактики также объяснила бы еще одно странное свойство шаровых звездных скоплений. Большинство звездных скоплений образуются в одном космическом событии, когда их звезды формируются из плотного облака газа и пыли. Но шаровые скопления отличаются друг от друга, они содержат звезды нескольких разных возрастов.

Составление карты возраста этих звезд могло бы помочь астрономам лучше понять происхождение шаровых скоплений, количество которых в нашей галактике составляет около 150. Многие из них, включая Terzan 9, находятся в центральной части галактики, космическом районе, густо населенном звездами и облаками межзвездной пыли.

Пыль поглощает большинство длин волн света, поэтому для астрономов это как фильтр, который изменяет яркость и цвет звезд позади нее. И в этом есть большая проблема, поскольку яркость и цвет звезды говорят астрономам о ее возрасте и о том, из чего она состоит. Однако приборы Хаббла достаточно чувствительны, чтобы уловить эффекты пылевого фильтра и выявить истинные цвета звезд.

Напомним, что на днях космический телескоп запечатлел другое не менее ошеломляющее изображение, а именно — гигантское скопление галактик, известное как Abell 1351. Скопление настолько массивно, что оно искажает пространство-время.

А вот в начале июня Хаббл сделал снимки двух очень далеких галактик в совокупности известные как Arp 303. Они находятся в 275 млн световых лет от нас.