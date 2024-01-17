Телескоп Габбл став свідком космічної катастрофи: дві галактики були спіймані "на гарячому" (фото)

Дослідники з NASA отримали знімок двох галактик, які ось-ось зіткнуться один з одним.

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Космічний телескоп NASA "Габбл" зробив вражаючий знімок двох галактик, які перебувають на шляху зіткнення одна з одною, пише Futurism.

На знімку присутня викривлена спіральна галактика, яка називається NGC 6040. Вона неспішно летить у бік іншої спіральної галактики під назвою LEDA 59642, яка розташована за 570 млн світлових років від нас.

У NASA назвали майбутню аварію "жахливим злиттям", якому також дали власну назву Arp 122. Очікується, що врешті-решт дві галактики перетворяться на одну структуру з пилу, газу і темної матерії, якою і залишаться протягом ще сотень мільйонів років.

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Незважаючи на те, що зіткнення можна назвати галактичним аналогом автокатастрофи, процес злиття галактик дуже повільний. Наприклад, Чумацький Шлях перебуває на шляху зіткнення із сусідньою галактикою Андромеди. Але саме зіткнення не відбудеться в найближчі 4 млрд років або близько того. Для порівняння вік нашої Землі становить 4,5 млрд років.

Галактики NGC 6040 і LEDA 59642 перебувають на межі зіткнення Фото: вселенная

Протягом уже довгого часу астрономи спостерігають за процесом злиття галактик у Всесвіті. Результатом багатьох таких зіткнень є подальше народження гігантських еліптичних галактик, як-от Лебідь А.

Згідно з даними Гарвардського центру астрофізики, від 5 до 25% усіх галактик перебувають у процесі злиття. Гравітаційна взаємодія між галактиками також пояснює їхні химерні форми.

Крім цього, такі турбулентні зіткнення безпосередньо пов'язані з утворенням зірок, щоправда, це твердження поки що залишається предметом суперечок у наукових колах.

"Було б неймовірно цікаво побачити, який вигляд матиме Arp 122, коли зіткнення завершиться. Але цього не станеться найближчим часом", — підсумували в NASA.

Нагадаємо, вчені показали, який вигляд матиме результат зіткнення Чумацького Шляху і галактики Андромеда. Через кілька мільярдів років тому наша галактика перестане існувати окремо і стане частиною нового величезного космічного об'єкта.