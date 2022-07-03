Астрономы обнаружили молекулу спирта недалеко от центра Млечного Пути

Цель нового исследования состояла в том, чтобы изучить и определить, как органические молекулы создаются в областях звездообразования и насколько сложными могут быть эти молекулы.

В ходе своего недавнего исследования ученые идентифицировали в космосе изопропиловый спирт, также известный как изопропанол. Это первый случай, когда соединение было обнаружено за пределами Земли, пишет News9live.

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Изопропиловый спирт является распространенным ингредиентом антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств. Ученые зафиксировали его в "родильном зале" звезд — массивном звездном питомнике или регионе звездообразования под названием Стрелец B2, который находится недалеко от центра Млечного Пути, где обитает чудовищная черная дыра Стрелец A*.

Астрономы сканируют небо в поисках химических соединений более 50 лет и к настоящему времени идентифицировали 276 молекул.

Цель нового исследования состояла в том, чтобы изучить и определить, как органические молекулы создаются в областях звездообразования и насколько сложными могут быть эти молекулы. Усилия направлены на лучшее понимание состава объектов в нашей Солнечной системе.

[ + – ] Помимо изопропанола, ученые обнаружили его изомер — пропанол

"Наша группа начала исследовать химический состав Стрельца B2 более 15 лет назад с помощью 30-метрового телескопа IRAM. В результате эти наблюдения оказались успешными и привели к обнаружению нескольких органических молекул", — рассказал астрофизика Арно Беллоша из Институт Макса Планка.

Помимо изопропанола, ученые обнаружили его изомер — пропанол-1. Это первый случай, когда пропанол-1 был обнаружен в области звездообразования, а изопропанол в межзвездной среде.

В ходе нового исследования ученые применили данные телескопа ALMA. Они разработали метод спектроскопии для обнаружения в данных, собранных телескопом, следов отдельных сложных органических молекул.

"Чем больше молекула, тем больше спектральных линий на разных частотах она производит", — заключил астрофизик Хольгер Мюллер.

Напомним, что недавно астрономы получили фото невероятного шарового звездного скопления Terzan 9 из самого "сердца" нашей галактики. Оно находится на расстоянии 23 000 световых лет от Земли в районе с большим количеством звезд и облаков пыли. Все это влияет на видимость телескопа, однако Хаббл все же смог сделать изображение.