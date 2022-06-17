Швидкість 2,2 млн км на годину. Вчені виявили один із найшвидших об'єктів у нашій галактиці

Цей космічний об'єкт навіть може незабаром залишити межі Чумацького Шляху.

Американські астрономи змогли виявити один із найшвидших космічних об'єктів Чумацького Шляху. Він рухається зі швидкістю 2,2 млн км/год або 612 км/с. Він з'явився внаслідок вибуху наднової і тепер може покинути межі нашої галактики, повідомляє ScienceAlert.

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Масивні зірки в основному закінчують своє життя вибухом наднової. Після цієї катастрофічної події в космосі залишається залишок наднової, який є туманністю, що складається з речовини померлої зірки та міжзоряного матеріалу.

Але ядро зірки, що вибухнула, може перетворитися або на дуже маленьку та щільну нейтронну зірку, або чорну діру. Якщо наднова вибухнула певним чином, то з'являється дуже велика кількість енергії, яка може призвести до того, що нейтронна зірка відноситься в космос із неймовірною швидкістю і може навіть покинути межі рідної галактики.

[ + – ] Ядро зірки, що вибухнула, може перетворитися на дуже маленьку і щільну нейтронну зірку Фото: ESO

Те, що чорні діри можуть робити те саме, тобто відлітати в міжгалактичний простір, недавно довели вчені, як уже писав Фокус.

Що ж до нового виявленого надшвидкого об'єкта, він є пульсаром — нейтронною зіркою особливого виду. Ці зірки випускають періодичні імпульси й обертаються дуже швидко. Докладно про те, що таке пульсар і про дуже рідкісний його різновид, який виявили вчені, Фокус уже писав.

Цей пульсар, який летить крізь простір із приголомшливою швидкістю 2,2 млн км/год або 612 км/с, вчені виявили при вивченні залишку наднової під назвою G292.0+1.8, який розташований на відстані в 20 тисяч світлових років від нас.

[ + – ] Цей пульсар, який летить крізь простір із приголомшливою швидкістю 2,2 млн км/год або 612 км/с, вчені виявили при вивченні залишку наднової під назвою G292.0+1.8, який розташований на відстані 20 тисяч світлових років від нас Фото: NASA

Цю дуже швидку мертву зірку вчені виявили за допомогою космічного телескопа Чандра. За словами Сі Луна з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, цей космічний об'єкт не найшвидший у нашій галактиці. Найшвидшою зіркою в Чумацькому Шляху вважається зірка, яка обертається навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики зі швидкістю 24 тисячі кілометрів на секунду.

Учені в результаті попередніх спостережень уже з'ясували, що в залишку наднової існує пульсар, що летить у просторі. Але вони вирішили вивчити його докладніше, адже він міг допомогти у вивченні наднової та її залишків.

У новому дослідженні вчені порівняли дані про рух пульсара, отримані космічним телескопом Gaia за останнє десятиліття, і з'ясували, що ця зірка рухається зі швидкістю, яка більша на 30%, ніж передбачалося.

[ + – ] Масивні зірки в основному закінчують своє життя вибухом наднової. Після цієї катастрофічної події в космосі залишається залишок наднової, який є туманністю, що складається з речовини померлої зірки та міжзоряного матеріалу Фото: The Daily Mail

"Нові дані допомогли нам з'ясувати, що цей пульсар швидше подолав відстань від центру залишку наднової до свого нинішнього розташування, а значить, сама наднова вибухнула не 3 тисячі років тому, а на тисячу років пізніше", — говорить Сі Лун.

Також учені дійшли висновку, що певний тип вибуху наднової допоміг ядру масивної зірки, що залишилося, набрати таку величезну швидкість. Хоча вчені й уважають, що швидкість польоту пульсара з часом може стати меншою, вони думають, що зараз його швидкість може навіть перевищувати заявлені 2,2 млн км/год. Для порівняння, наша Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю 107 тисяч км/год.

Що стосується нових астрономічних відкриттів, то Фокус уже писав про те, що вченим вдалося виявити біля близької до нас зірки одразу дві суперземлі.