Дві супер-землі. Учені знайшли поруч із червоним карликом дві нові планети

Поки не відомо, чи є на цих планетах життя, але вони є великим науковим інтересом.

Учені помітили дві нові дивовижні планети, які обертаються навколо червоного карлика під назвою HD 260655. Ці кам'янисті світи схожі на Землю, тому подібні планети називають супер-Землями. Вони обертаються навколо своєї зірки так швидко, що рік на одній із них становить 2 дні, а на іншій — 5 днів. Ця планетна система знаходиться на відстані 33 світлових років від нас і вчені вважають, що там можуть бути ще планети, повідомляє ScienceAlert.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Супер-землями астрономи називають кам'янисті світи, які більші за розміром, ніж наша планета, але менші, ніж Нептун або Уран. Два нових світи подібного типу астрономи виявили за допомогою космічного телескопа TESS, який саме займається пошуком екзопланет. Телескоп TESS шукає нові світи за допомогою транзитного методу. Планету можна помітити, коли вона проходить на тлі своєї зірки і в останній змінюється світність.

Дві нові супер-землі

Дві нові планети являють особливий інтерес для вчених, оскільки вони є частиною однієї з найближчих планетних систем із більш ніж однією планетою. Учені вважають, що в цій системі можна буде виявити ще кілька планет.

Дві нові планети назвали HD 260655 b і HD 260655 c і вченим вдалося зібрати воєдино дані космічного телескопа та його наземних побратимів, скласти практично повний інформаційний профіль нових супер-Земель.

Планета HD 260655 b, яка знаходиться ближче до своєї рідної зірки, приблизно в 1,2 рази більша за Землю за розміром і має вдвічі більшу масу. Вона робить повний оберт навколо зірки HD 260655 за 2,8 дні.

Що стосується екзопланети HD 260655 c, то вона в 1,5 рази більша за Землю за розміром і втричі більша за нашу планету за масою. Вона робить повний оберт навколо своєї зірки за 5,7 дні.

[ + – ] Дві нові планети являють особливий інтерес для вчених, оскільки вони є частиною однієї з найближчих планетних систем з більш ніж однією планетою. Учені вважають, що у цій системі можна буде виявити ще кілька планет Фото: NASA

Чи може там бути життя?

"Наші дані показують, що на цих планетах швидше за все немає життя у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Нехай цей червоний карлик і холодніший і не такий яскравий, як наше Сонце, все одно ці світи знаходяться надто близько до зірки", — говорить Мішель Кунімото з Массачусетського технологічного інституту.

Учені вважають, що на планеті HD 260655 b середня температура становить приблизно 435 градусів за Цельсієм, а на планеті HD 260655 c — 284 градуси за Цельсієм. За словами Кунімото, там занадто жарко, щоб на поверхні планет могла існувати вода в рідкому вигляді.

"Але ці дві супер-Землі є відмінним об'єктом для вивчення складу подібних екзопланет та особливо складу їх атмосфер. Ці знання допоможуть нам у пошуках потенційного позаземного життя, навіть якщо на цих планетах її не виявиться. Я думаю, що дізнатися більше про ці не дуже далеких від нас планетах допоможе космічний телескоп Вебба", — говорить Кунімото.

За словами вчених, можливо, в атмосферах цих планет і вдасться знайти ознаки води та вуглецю, які є будівельними блоками життя.

[ + – ] За словами Кунімото, там занадто жарко, щоб на поверхні планет могла існувати вода в рідкому вигляді Фото: Daily Mail

Навколо цієї зірки можуть бути ще такі ж планети

Існує багато планетних систем, в яких є 5 або 6 планет. Це особливо стосується таких зірок, як цей червоний карлик. Можливо, ми зможемо знайти ще планети, які будуть далі від цієї зірки, але все ж у зоні заселеності й там можливо буде життя", — каже Аві Шпорер із Массачусетського технологічного інституту.

За словами вчених, кам'янистий світ, який був би за розмірами та масою максимально схожий на Землю, знайти надзвичайно важко саме через його незначні параметри. Тому поки що, якщо вчені знаходять кам'янисті планети, то вони є гігантами, яких називають супер-Землями.

Тільки в нашій галактиці астрономи вже підтвердили наявність більш ніж 5 тисяч екзопланет різних розмірів, але здебільшого це газові гіганти.

Фокус уже писав про супер-Землю, яку нещодавно виявили астрономи. Вона в 4 рази більша за нашу планету та робить повний оберт навколо своєї зірки за 11 днів.

Також Фокус уже писав про те, що вчені знайшли місце народження найбільших зірок у Всесвіті, яке знаходиться в туманності Тарантул.