Туманність Тарантул. Вчені знайшли місце народження найбільших зірок у Всесвіті (фото)

Вченим вдалося виявити один із найяскравіших та найактивніших регіонів зореутворення біля Чумацького Шляху.

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За допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії в Чилі вчені здобули нові дивовижні зображення туманності Тарантул. Зокрема, вони виявили регіон, де народжуються одні з найпотужніших зірок у видимому Всесвіті, повідомляє Forbes.

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Нові спостереження астрономів допомогли виявити складне влаштування газових хмар у туманності Тарантул та нові дані дають уявлення про те, як тут формуються дуже масивні зірки.

Що таке туманність Тарантул?

Туманність Тарантул, яку ще називають NGC 2070 або 30 Золотої Риби, розташована в сузір'ї Золота Риба і належить до карликової галактики Велика Магелланова хмара. Ця галактика є галактикою-супутником нашого Чумацького Шляху. І через 2,4 млрд років ці дві галактики стануть єдиним цілим.

[ + – ] Туманність Тарантул, яку ще називають NGC 2070 або 30 Золотої Риби, розташована в сузір'ї Золота Риба і належить до карликової галактики Велика Магелланова хмара Фото: ESO

Туманність Тарантул знаходиться на відстані приблизно 160 тисяч світлових років від нас. Тут знаходяться одні з найпотужніших зірок у Всесвіті. Деякі зірки мають масу, яка перевищує масу Сонця у 150 разів.

Тут же знаходиться найважча і найяскравіша з відомих зірок. Вона називається R136a1 і її маса в 315 разів більша за масу Сонця.

[ + – ] На зображенні видно порівняльний розмір зірок із зіркою R136a1. Зліва направо: червоний карлик, наше Сонце, блакитний гігант, і так виглядає приблизно за розмірами R136a1 Фото: wikipedia

Туманність Тарантул, яка є емісійною туманністю, представляє великий інтерес для астрономів. Тут постійно утворюються нові зірки, і ця область космосу є ідеальним місцем вивчення того, як газові хмари стискаються під дією гравітації, щоб створити нові зірки.

[ + – ] Туманність Тарантул, яка є емісійною туманністю, представляє великий інтерес для астрономів. Тут постійно утворюються нові зірки, і ця область космосу є ідеальним місцем для вивчення того, як газові хмари стискаються під дією гравітації, щоб створити нові зірки Фото: ESO

Ідеальна туманність

"Ця туманність, можна сказати ідеальна, в тому плані, що вона знаходиться досить близько за космічними мірками, і з її допомогою можна вивчити в деталях процес народження нових зірок. Разом з тим властивості цієї туманності схожі на ті, які є в дуже далеких галактиках, Які з'явилися на ранніх етапах історії Всесвіту. Саме завдяки туманності Тарантул можна вивчити процес формування зірок та дізнатися, яким він був 10 млрд років тому, коли з'явилася більшість зірок у Всесвіті", — говорить Гвідо Де Марчі з Європейського космічного агентства.

За словами вчених, туманність Тарантул можна назвати збільшеною версією відомішої туманності Оріона. NGC 2070 у 100 разів більша за останню і це найбільша область космосу, де народжуються нові зірки у ближній до нас частині Всесвіту.

Туманність Тарантул настільки яскравий об'єкт, що якби він знаходився на відстані туманності Оріона, а це 1300 світлових років, то, ймовірно, відкидав би тінь на Землю вночі.

[ + – ] За словами вчених, туманність Тарантул можна назвати збільшеною версією відомішої туманності Оріона. NGC 2070 у 100 разів більша за останню і це найбільша область космосу, де народжуються нові зірки у ближній до нас частині Всесвіту Фото: ESO

Що показують нові зображення?

Вченим було відомо, що в центрі NGC 2070 народжуються найпотужніші зірки, але вони вирішили вивчити більшу частину туманності. В результаті вони виявили великі холодні газові хмари, які стискаються, щоб сформувалися нові зірки.

"Ми вважаємо, що ці хмари є залишками великих газових хмар і вони зруйнувалися під впливом енергії, яку випромінюють молоді масивні зірки. Цей процес називається зоряним зворотним зв'язком", — говорить Тоні Вонг з Університету штату Іллінойс, США.

[ + – ] Велика Магелланова хмара Фото: Apophis

Вчені вважали, що в тих частинах газових хмар, які найближче до масивних зірок, гравітація придушуватиметься зоряним зворотним зв'язком. Але виявилося, що цього немає, особливо це стосується дуже щільних частин газових хмар.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найшвидшу зростаючу чорну діру за 9 млрд років історії Всесвіту. Її вдалося виявити завдяки світлу дуже яскравого квазара і це світло летіло до нас майже половину історії Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що новий об'ємний набір даних космічного телескопа Gaia вже дозволив вченим зробити деякі відкриття щодо зірок у Чумацькому Шляху.