Знайдена чорна діра, яка росте найшвидше за 9 млрд років історії Всесвіту

Чорна діра поглинає за секунду стільки речовини, яку можна порівняти з розміром Землі.

Австралійські вчені змогли зробити два важливі відкриття за допомогою телескопа в обсерваторії Сайдінг-Спрінг. По-перше, вони виявили надзвичайно яскравий квазар, який живить надмасивна чорна діра, а по-друге, вчені вважають, що ця чорна діра — такий космічний об'єкт, який найшвидше росте за 9 млрд років історії Всесвіту, повідомляє The Guardian.

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Квазар — це ядро галактики, яка знаходиться на початковому етапі своєї еволюції. Ці дуже яскраві об'єкти по суті є чорними дірами, що ростуть. Враховуючи те, що галактика тільки формується, то й чорна діра також еволюціонує та збільшується в розмірах із великою швидкістю.

[ + – ] Квазар — це ядро галактики, яка знаходиться на початковому етапі своєї еволюції. Ці дуже яскраві об'єкти по суті є чорними дірами, що зростають Фото: NASA

Об'єкт випромінює в тисячі разів більше світла, ніж наша галактика

Вчені з Австралійського національного університету назвали новий надзвичайно яскравий квазар J114447.77-430859.3 або просто J1144. Астрономи вважають, що цей об'єкт випромінює у 7 тисяч разів більше світла, ніж вся галактика Чумацького Шляху.

Також вчені дійшли висновку, що чорна діра, що живить цей квазар, є найбільш швидкозростаючою чорною дірою за останні 9 млрд років історії Всесвіту. Також вчені вважають, що J114447.77-430859.3 є найяскравішим квазаром за той же час.

За словами вчених, ця діра збільшується в розмірах шляхом поглинання величезної кількості речовини довкола. Дослідники вважають, що вона поглинає таку кількість речовини за секунду, яка співвідносна з розміром Землі. Маса цієї надмасивної чорної діри становить 3 млрд мас нашого Сонця.

[ + – ] Яскрава пляма блакитного кольору – це квазар J114447.77-430859.3, який живить чорна діра, виявлена астралійськими астрономами Фото: The Guardian

Світло від квазара летіло до нас половину історії Всесвіту

"За нашими оцінками, цей об'єкт знаходиться на відстані приблизно 7 млрд світлових років від нас. Тобто світло від квазара летіло до нас крізь космос майже половину історії існування Всесвіту, якщо згадати, що Великий вибух стався 13,8 млрд років тому", — каже Крістофер Онкен з Австралійського національного університету.

За словами астрономів, у Всесвіті існують й інші чорні діри таких самих гігантських розмірів, але всі вони з'явилися набагато раніше, коли перші галактики зливались разом набагато частіше.

"Чому цей квазар є настільки яскравим, поки точно не ясно. Самі чорні діри не випускають світло, але під час поглинання речовини вони випускають особливе випромінювання і тому квазар може так яскраво світитися, якщо цього випромінювання занадто багато. Може мільярди років тому зіткнулися дві гігантські галактики і в результаті до чорної діри попрямували надто багато газу та пилу", — каже Онкен.

[ + – ] За словами астрономів, у Всесвіті існує й інші чорні діри таких же гігантських розмірів, але всі вони з'явилися набагато раніше, коли перші галактики зливались разом набагато частіше Фото: The Jerusalem Post

Чому цю чорну діру раніше не знаходили?

За словами Онкена, астрономи займаються пошуком чорних дір, що ростуть у Всесвіті, вже понад 50 років. На сьогодні вже відомо про 880 тисяч таких об'єктів. Але чому саме цей надзвичайно яскравий квазар і чорна діра вислизали від астрономів?

"Я думаю, що причина полягає в тому, що J1144 знаходиться дуже близько до площини Чумацького Шляху. Астрономи часто не досліджують ці ділянки космосу через те, що тут занадто багато зірок та пилу, які заважають виявити інші дальші космічні об'єкти", — каже Онкен.

За словами Фіони Пантер з Університету Західної Австралії, квазар можна вважати те особливе випромінювання, яке може випускати чорна діра, під час поглинання речовини. Саме завдяки цьому світлу взагалі можна виявити чорні діри.

"Але чорні діри не всмоктують у себе об'єкти, вони лише притягують силою своєї гравітації їх до себе, а коли вони перетинають так званий обрій подій, то звичайно ж речовина зникає. Наприклад, якби Сонце перетворилося на чорну діру, то на Землі була б вічна ніч, але рух планет змінився б не сильно, тому що маса цієї чорної діри була б такою ж", — говорить Онкен.

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити блукаючу по Чумацькому Шляху найменшу чорну діру.

Як вже писав Фокус, астрономи знайшли новий тип чорних дір, і вони можуть стати ключем до розуміння таємниці нашої галактики.

До речі, в центрі нашої галактики також існує чорна діра, як у центрі практично всіх галактик. Вона перевищує масу Сонця у 4 млн разів. Щодо цієї чорної діри, то буквально недавно астрономам вдалося вперше в історії зробити фотографію цього космічного об'єкта. Хоча інші вчені вважають, що це зображення є помилковим, як уже писав Фокус.