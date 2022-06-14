Дуже самотня крихітка. По Чумацькому Шляху блукає найменша чорна діра

За словами вчених, ця чорна діра зоряної маси, ймовірно, є однією зі 100 млн таких об'єктів у нашій галактиці.

Астрономам вдалося виявити першу в історії самотню чорну діру зоряної маси, яка летить у просторі без супроводу зірки-компаньйона. Також вчені вважають, що це може бути найменша з найвідоміших чорна діра зіркової маси, повідомляє Space.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вважається, що чорні діри зоряної маси з'являються після вибуху наднової зорі, маса якої як мінімум у 20 разів більша за Сонце. Якщо ж у зірки маса знаходиться в діапазоні від 8 до 20 мас Сонця, то після вибуху вона залишає нейтронну зорю, маса якої може бути всього в 2 рази більша за сонячну.

Чорні діри зоряної маси астрономи до цього спостерігали лише в подвійних системах, які складаються з власне чорної діри та зірки-компаньйона, речовину якої поглинає чорна діра. В таких системах вчені не бачили поки чорних дір, маса яких була б меншою, ніж 5 мас Сонця. Тому нове відкриття знаменує собою нову віху в астрономії, адже ця чорна діра — це перший виявлений такий об'єкт зоряної маси, який подорожує сам Чумацьким Шляхом і може бути найменшою чорною дірою зі свого "виду".

[ + – ] Чорні діри зоряної маси астрономи до цього спостерігали тільки в подвійних системах, які складаються з власне чорної дірки та зірки-компаньйона, речовину якої поглинає чорна діра Фото: черная дыра

Відкриття цієї чорної діри зробила команда астрономів під керівництвом Кайлаша Саху з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США. Заблукалу в галактиці самотню чорну діру, що знаходиться на відстані приблизно 5 тисяч світлових років від нас, виявили завдяки світлу зірки, яка віддалена від нас на 19 тисяч світлових років.

Спочатку вчені в межах дослідження провели обчислення і припустили, що маса цієї чорної діри-ізгоя приблизно в 7,1 раза більша за масу Сонця. Але група астрономів під керівництвом Кейсі Лема з Каліфорнійського університету в Берклі, США, провела нові розрахунки і з'ясувала, що маса цієї чорної діри всього в 1,6 – 4,4 раза більша за масу нашої зірки.

Вчені вважають, що, враховуючи приблизну кількість зірок у Чумацькому Шляху, а це від 100 до 200 млрд, і вік нашої галактики, що становить приблизно 13 млрд років, у Чумацькому Шляху може існувати 100 млн або навіть більше чорних дір зоряної маси. За словами вчених, більшість таких об'єктів будуть у подвійних системах разом із зіркою-компаньйоном, але багато таких чорних дір блукають у галактиці і їх поки що не виявили.

[ + – ] За словами вчених, більшість таких об'єктів будуть у подвійних системах разом із зіркою-компаньйоном, але багато таких чорних дір блукають у галактиці і їх поки що не виявили Фото: ScienceAlert

Вчені покладають великі надії на новий космічний телескоп Nancy Grace Roman, який розпочне свою роботу у 2027 році, адже саме він здатний знайти тисячі таких чорних дір у Чумацькому Шляху.

Що стосується нових досліджень Чумацького Шляху, то космічний телескоп Gaia виявив зіркову ДНК та руйнівні "зоретруси". Вчені оприлюднили новий набір, який допоможе зробити кілька важливих відкриттів в астрономії.

Також Фокус писав про дуже рідкісний тип зірок у нашій галактиці, нового представника яких нещодавно виявили астрономи. Це нейтронна зоря, яка є рідкісним видом пульсарів.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження підтвердило наявну теорію про те, що чорні діри можуть "втікати" з рідної галактики. Причому роблять це з величезною швидкістю.