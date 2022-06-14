Космічний телескоп Gaia виявив зіркову ДНК та руйнівні "зоретруси"

Вчені представили новий набір даних телескопа, які допоможуть розкрити таємниці еволюції Чумацького Шляху та виявити райони галактики, де потенційно є життя.

Вчені досі багато чого не знають, як розвивалася наша галактика протягом мільярдів років. Але тепер вони стали на крок ближче до нових відкриттів завдяки новому набору даних про зірки в Чумацькому Шляху, які зібрав космічний телескоп Gaia, повідомляє The Guardian.

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Астрономи представили найдокладніший огляд космічних об'єктів у нашій галактиці, завдяки якому вчені виявили тисячі так званих зоретрусів. А ще їм вдалося дізнатися більше про ДНК зірок — хімічний склад, який розкриває інформацію про їхнє походження. Також нові дані допомагають вченим визначити місця в Чумацькому Шляху, де може існувати життя.

Космічний телескоп Gaia та його робота

За час своєї роботи, починаючи з 2013 року, космічний телескоп Gaia, яким керує Європейське космічне агентство, зміг провести спостереження за майже двома мільярдами зірок у Чумацькому Шляху. Хоча це лише приблизно 1% від усіх зірок нашої галактики, проте за допомогою таких оглядів космосу вчені можуть отримати більше інформації про структуру нашої галактики та про її еволюційну історію.

[ + – ] За час своєї роботи, починаючи з 2013 року, космічний телескоп Gaia, яким керує Європейське космічне агентство, зміг провести спостереження за майже двома мільярдами зірок у Чумацькому Шляху Фото: DW

Космічний телескоп Gaia має у своєму розпорядженні найбільшу камеру в космосі з роздільною здатністю 1 млрд пікселів, а також понад сто різних електронних датчиків. Це дозволяє спостерігати за нашою галактикою найефективніше.

Коли оприлюднили попередні набори даних космічного телескопа, вченим вдалося також точно визначити траєкторії руху зірок у Чумацькому Шляху. Це дозволило провести реконструкцію еволюційного шляху нашої галактики.

Зоретруси та зіркова ДНК

Новий набір інформації, який оприлюднили 13 червня 2022 року, надає астрономам дані про детальний хімічний склад зірок, про температуру цих об'єктів, їхню масу та вік. Фокус вже писав, що ці дані дуже важливі для астрономів, тому що вони дозволять зробити нові важливі відкриття і розгадати кілька головних таємниць Чумацького Шляху.

Одним з важливих відкриттів, які вдалося зробити вченим завдяки новому набору даних телескопа Gaia, є те, що вони виявили на зірках так звані зоретруси. За словами Конні Аертс з Левенського католицького університету, Бельгія, ці зоретруси є справжніми катаклізмами, які схожі на земні цунамі та відбуваються на поверхні зірок. Наразі вчені отримали нову інформацію про внутрішні процеси, що відбуваються у масивних зірках.

[ + – ] Одним із важливих відкриттів, які вже вдалося зробити вченим завдяки новому набору даних телескопа Gaia, є те, що вони виявили на зірках так звані зоретруси Фото: The Guardian

Також у новому наборі даних космічного телескопа міститься найбільше інформації на сьогодні про хімічний склад зірок Чумацького Шляху. Новий каталог включає дані про склад 6 млн зірок, а це в 10 разів більше інформації, ніж надали спостереження за допомогою наземних телескопів.

Хімічний склад зірок можна назвати їхньою версією ДНК, адже ці дані допомагають астрономам дізнатися більше про походження цих зірок. Хімічний склад може розповісти про те, де з'явилася зірка та простежити її подальше переміщення. Так, вчені можуть детальніше вивчити еволюцію нашої галактики.

Нові дані про хімічний склад зірок

За словами вчених, перші зірки, які з'явилися під час так званого космічного світанку на ранніх етапах історії Всесвіту, мали у своєму складі лише легкі елементи — водень та гелій. Ці зірки стали "батьками" перших наднових, завдяки яким у Чумацькому Шляху з'явилися метали такі елементи, як вуглець та кисень. Ну, а наступне покоління зірок збагатило галактику важчими елементами.

[ + – ] За словами вчених, перші зірки, які з'явилися під час так званого космічного світанку на ранніх етапах історії Всесвіту, мали у своєму складі лише легкі елементи — водень та гелій. Ці зірки стали "батьками" перших наднових, завдяки яким у Чумацькому Шляху з'явилися метали такі елементи, як вуглець та кисень. Ну, а наступне покоління зірок збагатило галактику важчими елементами Фото: Mouthwash

Фокус вже писав, що астрономи зробили нове відкриття, яке свідчить про те, що космічний світанок тривав набагато довше, ніж передбачалося раніше.

Новий огляд космічного телескопа Gaia надав науковцям інформацію про те, що деякі зірки в Чумацькому Шляху складаються і з первинної речовини, а інші зірки, як і наше Сонце, складаються з речовини, яку їм "подарували" попередні покоління зірок нашої галактики.

Згідно з отриманими даними, в зірках, що знаходяться ближче до центру та площини Чумацького Шляху, є більше металів, ніж у зірках, що знаходяться трохи далі. Також вчені отримали інформацію про зірки, які спочатку з'явилися в інших галактиках, а потім у процесі злиття Чумацького Шляху з карликовими галактиками стали "жителями" нашої.

Також, за словами вчених, нові дані космічного телескопа допоможуть відшукати в нашій галактиці регіони, що потенційно живуть. Тобто ті ділянки космосу, де умови для планет такі самі, як і в нашій Сонячній системі. А найголовніше, в цих регіонах не повинно бути наднових, які загрожують потенційно населеним планетам.