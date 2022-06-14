Космический телескоп Gaia обнаружил звездную ДНК и разрушительные "звездотрясения"

Ученые представили новый набор данных телескопа, которые помогут раскрыть тайны эволюции Млечного Пути и обнаружить потенциально обитаемые районы галактики.

Ученые до сих пор многого не знают о том, как развивалась наша галактика в течение миллиардов лет. Но теперь они стали на шаг ближе к новым открытиям благодаря новому набору данных о звездах в Млечном Пути, которые собрал космический телескоп Gaia, сообщает The Guardian.

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Астрономы представили самый подробный обзор космических объектов в нашей галактике, благодаря которому ученые обнаружили тысячи так называемых звездотрясений. А еще им удалось узнать больше о ДНК звезд – химическом составе, который раскрывает информацию об их происхождении. Также новые данные помогают ученым определить места в Млечном Пути, где может существовать жизнь.

Космический телескоп Gaia и его работа

За время своей работы, начиная с 2013 года, космический телескоп Gaia, которым управляет Европейское космическое агентство, смог провести наблюдения за почти двумя миллиардами звезд в Млечном Пути. Хотя это всего лишь примерно 1% от всех звезд нашей галактики, тем не менее с помощью таких обзоров космоса ученые могут получить больше информации о структуре нашей галактики и о ее эволюционной истории.

[ + – ] За время своей работы, начиная с 2013 года, космический телескоп Gaia, которым управляет Европейское космическое агентство, смог провести наблюдения за почти двумя миллиардами звезд в Млечном Пути Фото: DW

Космический телескоп Gaia имеет в своем распоряжении самую большую камеру в космосе с разрешением в 1 млрд пикселей, а также более ста разных электронных датчиков. Это позволяет наблюдать за нашей галактикой наиболее эффективно.

Когда были обнародованы предыдущие наборы данных космического телескопа, ученым удалось, среди прочего, точно определить траектории движения звезд в Млечном Пути. Это позволило провести реконструкцию эволюционного пути нашей галактики.

Звездотрясения и звездная ДНК

Новый набор информации, который обнародовали 13 июня 2022 года, предоставляет астрономам данные о детальном химическом составе звезд, о температуре этих объектов, их массе и возрасте. Фокус уже писал, что эти данные являются очень важными для астрономов, потому как они позволят сделать новые важные открытия и разгадать несколько главных тайн Млечного Пути.

Одним из важных открытий, которые уже удалось сделать ученым благодаря новому набору данных телескопа Gaia, является то, что они обнаружили на звездах так называемые звездотрясения. По словам Конни Аэртс из Левенского католического университета, Бельгия, эти звездотрясения являются настоящими катаклизмами, которые похожи на земные цунами и происходят на поверхности звезд. Теперь ученые получили новую информацию о внутренних процессах, которые происходят в массивных звездах.

[ + – ] Одним из важных открытий, которые уже удалось сделать ученым благодаря новому набору данных телескопа Gaia, является то, что они обнаружили на звездах так называемые звездотрясения Фото: The Guardian

Также в новом наборе данных космического телескопа содержится больше всего информации на сегодняшних день о химическом составе звезд Млечного Пути. Новый каталог включает в себя данные о составе 6 млн звезд, а это в 10 раз больше информации, чем предоставили наблюдения с помощью наземных телескопов.

Химический состав звезд можно назвать их версией ДНК, ведь эти данные помогают астрономам узнать больше о происхождении этих звезд. Химический состав может рассказать о том, где появилась звезда и проследить дальнейшее ее перемещение. Таким образом ученые могут более детально изучить эволюцию нашей галактики.

Новые данные о химическом составе звезд

По словам ученых, самые первые звезды, которые появились во время так называемого космического рассвета на ранних этапах истории Вселенной, имели в своем составе только легкие элементы — водород и гелий. Эти звезды стали "родителями" первых сверхновых, благодаря которым в Млечном Пути появились металлы такие элементы, как углерод и кислород. Ну, а следующее поколение звезд обогатило галактику более тяжелыми элементами.

[ + – ] По словам ученых, самые первые звезды, которые появились во время так называемого космического рассвета на ранних этапах истории Вселенной, имели в своем составе только легкие элементы — водород и гелий. Эти звезды стали "родителями" первых сверхновых, благодаря которым в Млечном Пути появились металлы такие элементы, как углерод и кислород. Ну, а следующее поколение звезд обогатило галактику более тяжелыми элементами Фото: SciTechDaily

Фокус уже писал, что астрономы сделали новое открытие, которое свидетельствует о том, что космический рассвет длился намного дальше, чем предполагалось раньше.

Новый обзор космического телескопа Gaia предоставил ученым информацию о том, что некоторые звезды в Млечном Пути состоят и первичного вещества, а другие звезды, как и наше Солнце, состоят из вещества, которое им "подарили" предыдущие поколения звезд нашей галактики.

Согласно полученным данным, в звездах, которые находятся ближе к центру и плоскости Млечного Пути, имеется больше металлов, чем в звездах, которые находятся дальше. Также ученые получили информацию о звездах, которые изначально появились в других галактиках, а потом в процессе слияния Млечного Пути с карликовыми галактиками, стали "жителями" нашей галактики.

Также, по словам ученых, новые данные космического телескопа помогут отыскать в нашей галактике потенциально обитаемые регионы. То есть те участки космоса, где условия для планет такие же, как и в нашей Солнечной системе. А самое главное, в этих регионах не должно находится сверхновых, которые представляют угрозу для потенциально обитаемых планет.