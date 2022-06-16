Две супер-Земли. Ученые нашли рядом с красными карликом две новых планеты
Пока не известно, есть ли на этих планетах жизнь, но они представляют собой большой научный интерес.
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Ученые обнаружили две новых удивительных планеты, которые вращаются вокруг красного карлика под названием HD 260655. Эти каменистые миры похожи на Землю, а потому подобные планеты называют супер-Землями. Они вращаются вокруг своей звезды так быстро, что год на одной из них составляет 2 дня, а на другой – 5 дней. Эта планетная система находится на расстоянии в 33 световых года от нас и ученые считают, что там могут быть еще планеты, сообщает ScienceAlert.
Супер-Землями астрономы называют каменистые миры, которые больше по размеру, чем наша планета, но меньше чем Нептун или Уран. Два новых мира подобного типа астрономы обнаружили с помощью космического телескопа TESS, который как раз и занимается поиском экзопланет. Телескоп TESS ищет новые миры с помощью так называемого транзитного метода. Планету можно обнаружить, когда она проходит на фоне своей звезды и у последней изменяется светимость.
Две новые супер-Земли
Две новые планеты представляют особый интерес для ученых, так как они являются частью одной из самых близких планетных систем с более, чем одной планетой. Ученые считают, что в этой системе можно будет обнаружить еще несколько планет.
Две новые планеты назвали HD 260655 b и HD 260655 c и ученым удалось, собрав воедино данные космического телескопа и его наземных собратьев, составить практически полный информационный профиль новых супер-Земель.
- Планета HD 260655 b, которая находится ближе к своей родной звезде, примерно в 1,2 раза больше Земли по размеру и имеет в 2 раза большую массу. Она делает полный оборот вокруг звезды HD 260655 за 2,8 дня.
- Что касается экзопланеты HD 260655 c, то она в 1,5 раза больше Земли по размеру и в 3 раза больше нашей планеты по массе. Она делает полный оборот вокруг своей звезды за 5,7 дня.
Может ли там быть жизнь?
"Наши данные показывают, что на этих планетах скорее всего нет жизни в том виде, в каком мы его знаем. Пусть этот красный карлик и холоднее и не такой яркий, как наше Солнце, все равно эти миры находятся слишком близко к звезде", — говорит Мишель Кунимото из Массачусетского технологического института.
Ученые считают, что на планете HD 260655 b средняя температура составляет примерно 435 градусов Цельсия, а на планете HD 260655 c — 284 градуса Цельсия. По словам Кунимото там слишком жарко, чтобы на поверхности планет могла существовать вода в жидком виде.
"Но эти две супер-Земли являются отличным объектом для изучения состава подобных экзопланет и особенно состава их атмосфер. Эти знание помогут нам в поисках потенциальной внеземной жизни, даже если на этих планетах ее не окажется. Я думаю, что узнать больше об этих не очень далеких от нас планетах поможет космический телескоп Уэбба", — говорит Кунимото.
По словам ученых, возможно, в атмосферах этих планет и удастся отыскать признаки воды и углерода, которые являются строительными блоками жизни.
Вокруг этой звезды могут быть еще такие же планеты
"Существует много планетных систем, в которых есть 5 или 6 планет. Это особенно касается таких звезд, как этот красный карлик. Может быть мы сможем найти еще планеты, которые будут дальше от этой звезды, но все же в зоне обитаемости и там возможно будет жизнь", — говорит Ави Шпорер из Массачусетского технологического института.
По словам ученых, каменистый мир, который был бы по размерам и массе максимально похож на Землю, найти чрезвычайно трудно именно из-за его незначительных параметров. Поэтому пока, если ученые и находят каменистые планеты, то они являются гигантами, которых называют супер-Землями.
Только в нашей галактике астрономы уже подтвердили наличие более, чем 5 тысяч экзопланет разных размеров, но в основном это газовые гиганты.
Фокус уже писал о супер-Земле, которую недавно обнаружили астрономы. Она в 4 раза больше нашей планеты и делает полный оборот вокруг своей звезды за 11 дней.
Также Фокус уже писал о том, что ученые нашли место рождения самых больших звезд во Вселенной, которое находится в туманности Тарантул.