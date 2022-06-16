Две супер-Земли. Ученые нашли рядом с красными карликом две новых планеты

Пока не известно, есть ли на этих планетах жизнь, но они представляют собой большой научный интерес.

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Ученые обнаружили две новых удивительных планеты, которые вращаются вокруг красного карлика под названием HD 260655. Эти каменистые миры похожи на Землю, а потому подобные планеты называют супер-Землями. Они вращаются вокруг своей звезды так быстро, что год на одной из них составляет 2 дня, а на другой – 5 дней. Эта планетная система находится на расстоянии в 33 световых года от нас и ученые считают, что там могут быть еще планеты, сообщает ScienceAlert.

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Супер-Землями астрономы называют каменистые миры, которые больше по размеру, чем наша планета, но меньше чем Нептун или Уран. Два новых мира подобного типа астрономы обнаружили с помощью космического телескопа TESS, который как раз и занимается поиском экзопланет. Телескоп TESS ищет новые миры с помощью так называемого транзитного метода. Планету можно обнаружить, когда она проходит на фоне своей звезды и у последней изменяется светимость.

Две новые супер-Земли

Две новые планеты представляют особый интерес для ученых, так как они являются частью одной из самых близких планетных систем с более, чем одной планетой. Ученые считают, что в этой системе можно будет обнаружить еще несколько планет.

Две новые планеты назвали HD 260655 b и HD 260655 c и ученым удалось, собрав воедино данные космического телескопа и его наземных собратьев, составить практически полный информационный профиль новых супер-Земель.

Планета HD 260655 b, которая находится ближе к своей родной звезде, примерно в 1,2 раза больше Земли по размеру и имеет в 2 раза большую массу. Она делает полный оборот вокруг звезды HD 260655 за 2,8 дня.

Что касается экзопланеты HD 260655 c, то она в 1,5 раза больше Земли по размеру и в 3 раза больше нашей планеты по массе. Она делает полный оборот вокруг своей звезды за 5,7 дня.

[ + – ] Две новые планеты представляют особый интерес для ученых так как они являются частью одной из самых близких планетных систем с более, чем одной планетой. Ученые считают, что в этой системе можно будет обнаружить еще несколько планет Фото: NASA

Может ли там быть жизнь?

"Наши данные показывают, что на этих планетах скорее всего нет жизни в том виде, в каком мы его знаем. Пусть этот красный карлик и холоднее и не такой яркий, как наше Солнце, все равно эти миры находятся слишком близко к звезде", — говорит Мишель Кунимото из Массачусетского технологического института.

Ученые считают, что на планете HD 260655 b средняя температура составляет примерно 435 градусов Цельсия, а на планете HD 260655 c — 284 градуса Цельсия. По словам Кунимото там слишком жарко, чтобы на поверхности планет могла существовать вода в жидком виде.

"Но эти две супер-Земли являются отличным объектом для изучения состава подобных экзопланет и особенно состава их атмосфер. Эти знание помогут нам в поисках потенциальной внеземной жизни, даже если на этих планетах ее не окажется. Я думаю, что узнать больше об этих не очень далеких от нас планетах поможет космический телескоп Уэбба", — говорит Кунимото.

По словам ученых, возможно, в атмосферах этих планет и удастся отыскать признаки воды и углерода, которые являются строительными блоками жизни.

[ + – ] По словам Кунимото там слишком жарко, чтобы на поверхности планет могла существовать вода в жидком виде Фото: Daily Mail

Вокруг этой звезды могут быть еще такие же планеты

"Существует много планетных систем, в которых есть 5 или 6 планет. Это особенно касается таких звезд, как этот красный карлик. Может быть мы сможем найти еще планеты, которые будут дальше от этой звезды, но все же в зоне обитаемости и там возможно будет жизнь", — говорит Ави Шпорер из Массачусетского технологического института.

По словам ученых, каменистый мир, который был бы по размерам и массе максимально похож на Землю, найти чрезвычайно трудно именно из-за его незначительных параметров. Поэтому пока, если ученые и находят каменистые планеты, то они являются гигантами, которых называют супер-Землями.

Только в нашей галактике астрономы уже подтвердили наличие более, чем 5 тысяч экзопланет разных размеров, но в основном это газовые гиганты.

Фокус уже писал о супер-Земле, которую недавно обнаружили астрономы. Она в 4 раза больше нашей планеты и делает полный оборот вокруг своей звезды за 11 дней.

Также Фокус уже писал о том, что ученые нашли место рождения самых больших звезд во Вселенной, которое находится в туманности Тарантул.