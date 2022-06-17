Скорость 2,2 млн км в час. Ученые обнаружили один из самых быстрых объектов в нашей галактике
Этот космический объект даже может вскоре покинуть пределы Млечного Пути.
Американские астрономы смогли обнаружить один из самых быстрых космических объектов Млечном Пути. Он движется со скоростью 2,2 млн км/час или 612 км/с. Он появился в результате взрыва сверхновой и теперь может покинуть пределы нашей галактики, сообщает ScienceAlert.
Массивные звезды в основном заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой. После этого катастрофического события в космосе остается остаток сверхновой, который является туманностью, состоящей из вещества умершей звезды и межзвездного материала.
Но ядро взорвавшейся звезды может превратится либо в очень маленькую и очень плотную нейтронную звезду или черную дыру. Если сверхновая взорвалась определенным образом, то появляется очень большое количество энергии, которое может привести к тому, что нейтронная звезда уносится в космос с невероятной скоростью и может даже покинуть пределы родной галактики.
О том, что черные дыры могут делать то же самое, то есть улетать в межгалактическое пространство, недавно доказали ученые, как уже писал Фокус.
Что касается нового обнаруженного сверхбыстрого объекта, то он является пульсаром – нейтронной звездой особого вида. Эти звезды выпускают периодические импульсы и вращаются очень быстро. Подробно о том, что такое пульсар и об очень редкой его разновидности, которую обнаружили ученые, Фокус уже писал.
Этот пульсар, который летит сквозь пространство с ошеломляющей скоростью 2,2 млн км/час или 612 км/с, ученые обнаружили при изучении остатка сверхновой под названием G292.0+1.8, который находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас.
Эту очень быструю мертвую звезду ученые обнаружили с помощью космического телескопа "Чандра". По словам Си Луна из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, этот космический объект не самый быстрый в нашей галактике. Самой быстрой звездой в Млечном Пути считается звезда, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики со скоростью 24 тысячи километров в секунду.
Ученые, в результате предыдущих наблюдений уже выяснили, что в остатке сверхновой существует летящий в пространстве пульсар. Но они решили изучить его более подробно, ведь он мог помочь в изучении самой сверхновой и ее остатков.
В новом исследовании ученые сравнили данные о движении пульсара, полученные космическим телескопом Gaia за последнее десятилетие, и выяснили, что эта звезда движется скоростью, которая больше на 30%, чем предполагалось.
"Новые данные помогли нам выяснить, что этот пульсар быстрее преодолел расстояние от центра остатка сверхновой до своего нынешнего местоположения, а значит сама сверхновая взорвалась не 3 тысячи лет назад, а на тысячу лет позже", — говорит Си Лун.
Также ученые пришли к выводу, что определенный тип взрыва сверхновой помог оставшемуся ядру массивной звезды набрать такую огромную скорость. Хотя ученые и считают, что скорость полета пульсара со временем может стать меньше, они полагают, что сейчас его скорость может даже превышать заявленные 2,2 млн км/час. Для сравнения наша Земля движется вокруг Солнца со скоростью 107 тысяч км/час.
Что касается новых астрономических открытий, то Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить возле близкой к нам звезде сразу две супер-Земли.