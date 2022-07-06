Летит на скорости 8000 км/с. Ученые нашли звезду с самой короткой орбитой вокруг черной дыры

Самая быстрая из известных на сегодня звезд вращается вокруг черной дыры Стрелец A*, которая находится в центре нашей галактики.

Группа немецких и чешских ученых обнаружили звезду, которая вращается вокруг черной дыры в центре Млечного Пути с самой большой скоростью и за рекордно короткое время, сообщает Phys.

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В центре Млечного Пути, в области рядом с черной дырой Стрелец A*, снимок которой ученые впервые получили в мае этого года, находится очень плотное скопление звезд, которое называется S-скопление. Здесь находится более ста звезд, у которых имеется разная масса и яркость. Но все звезды этого скопления двигаются с невероятно высокой скоростью. Новое исследование показало, что звезда под названием S4716 является самой быстрой из них. Скорость ее вращения вокруг черной дыры составляет 8 тысяч км/с.

[ + – ] В центре Млечного Пути, в области рядом с черной дырой Стрелец A*, снимок которой ученые впервые получили в мае этого года, находится очень плотное скопление звезд, которое называется S-скопление. Здесь находится более ста звезд, у которых имеется разная масса и яркость. Но все звезды этого скопления двигаются с невероятно высокой скоростью. Новое исследование показало, что звезда под названием S4716 является самой быстрой из них Фото: ESO

Также ученые выяснили, что эта звезда имеет самый короткий период вращения вокруг черной дыры, который составляет всего 4 года. Еще одним важным открытием для астрономов стало то, что результаты анализа полученных данных показали, что эта звезда находится от черной дыры очень близко по космическим меркам – на расстоянии в 100 астрономических единиц. Одна астрономическая единица – это 149 597 870 км и это является расстоянием между Солнцем и Землей.

Для сравнения, Нептун, самая далекая планета Солнечной системы, находится на расстоянии в примерно 30 астрономических единиц от Солнца и делает полный оборот вокруг нашей звезды за 164 года.

Новое отрытые ученым удалось сделать благодаря наблюдениям целых пяти наземных телескопов. По словам Флориана Пейскера из Кельнского университета, Германия, то, что удалось обнаружить такую быструю звезду и на таком небольшом расстоянии от черной дыры, которая к тому же имеет стабильную, хоть и короткую орбиту, является большой неожиданностью.

[ + – ] На этом изображении положение черной дыры в центре Млечного Пути отмечено крестиком. Также показаны орбиты движения звезд в окрестностях черной дыры. Салатовым цветом показана орбита звезды S4716 Фото: phys.org

"Это действительно удивительно, что звезда делает полный оборот вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики всего за 4 года, да к тому же двигается с такой огромной скоростью", — говорит Пейскер.

По словам ученых, немаловажную роль в новом открытии сыграла другая звезда под названием S2.

"Представьте себе, что вы сидите в кинотеатре, а перед вами сидит человек, который закрывает вам нормальный вид на экран. То же самое и со звездой S2. Она часто закрывает собой центр галактики и невозможно нормально увидеть, что там происходит. Но иногда появляются моменты, когда звезда не мешает обзору и этим мы и воспользовались, чтобы увидеть, что происходит рядом с черной дырой", — говорит Пейскер.

По словам Михаэля Заячека из Университета имени Масарика, Чехия, благодаря новому открытию ученые узнали больше о формировании и эволюции орбит таких быстрых звезд в центре нашей галактики.

[ + – ] "Это действительно удивительно, что звезда делает полный оборот вокруг сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики всего за 4 года, да к тому же двигается с такой огромной скоростью", — говорит Пейскер Фото: Guardian

"Это очень необычная орбита вокруг черной дыры, которую мы обнаружили у звезды S4716. Звезды не могут формироваться так близко от черных дыр. Скорее всего, эта звезда появилась дальше и затем двигалась под воздействием других звезд и объектов в S-скоплении, что и стало причиной появления такой короткой орбиты", — говорит Заячек.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили молекулу спирта недалеко от центра Млечного Пути.

Что касается других важных космических исследований, то новый телескоп Уэбба собирается побить рекорд и сможет заглянуть в самые дальние уголки Вселенной. Осталось ждать уже недолго того момента, когда новая космическая обсерватория предоставит первые результаты своей научной деятельности. Это произойдет уже 12 июля этого года.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить одну из самых быстрых звезд в галактике. Она летит со скоростью более шестисот километров в секунду.