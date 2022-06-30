Самый глубокий взгляд на Вселенную: космический телескоп Уэбба собирается побить рекорд

Чуть больше, чем через 10 дней новый телескоп покажет то, чего еще никогда не видело человечество.

12 июля 2022 года станет днем, который будет началом нового отсчета времени в исследовании космоса. Именно в этот день NASA официально покажет первые научные изображения Вселенной, которые еще не делал ни один космический телескоп в истории. Но это под силу новому телескопу Уэбба. В космическом агентстве в преддверии самого ожидаемого события в астрономии раскрыли некоторые подробности того, что уже через чуть больше, чем 10 дней станет настоящим прорывом в науке, сообщает ScienceAlert.

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Новейшая самая мощная на сегодняшний день космическая обсерватория, на создание которой было потрачено миллиарды долларов, уже 12 июля этого года начнет свою полноценную научную деятельность в космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли.

[ + – ] Новейшая самая мощная на сегодняшний день космическая обсерватория, на создание которой было потрачено миллиарды долларов, уже 12 июля этого года начнет свою полноценную научную деятельность в космосе на расстоянии в 1,5 млн км от Земли Фото: NASA

Заглянуть в самые далекие уголки Вселенной

По словам руководителя NASA Билла Нельсона, в этот знаменательный для науки день космическое агентство обнародует первые изображения, которые сделал телескоп Уэбба в научном качестве.

"Если говорить об этих изображениях, то это будет самый "далекий взгляд" на Вселенную, который когда-либо был осуществлен телескопами. Так далеко в глубину истории нашей Вселенной еще не заглядывала ни одна обсерватория. Такого человечество еще не видело", — говорит Нельсон.

На сегодняшний день ученые, с помощью современных телескопов, смогли заглянуть в историю Вселенной максимум на 330 млн лет от Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад. Но ученые считают, что телескоп Уэбба с легкостью побьет этот рекорд и увидит то, что происходило в самом начале после рождения нашей Вселенной.

[ + – ] На сегодня, ученые, с помощью современных телескопов, смогли заглянуть в историю Вселенной максимум на 330 млн лет от Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад. Но ученые считают, что телескоп Уэбба с легкостью побьет этот рекорд и увидит то, что происходило в самом начале после рождения нашей Вселенной Фото: Live Science

Очень мощные приборы телескопа Уэбба

Телескоп Уэбба сможет достичь таких целей благодаря тому, что у него есть огромное главное зеркало и 4 очень мощных современных научных прибора. Новый телескоп может видеть свет в инфракрасном диапазоне, но его возможности значительно превышают возможности всех существующих на данный момент инфракрасных обсерваторий.

Космический телескоп Уэбба благодаря своему оборудованию может увидеть объекты, которые скрываются за плотными облаками из газа и пыли. А самое главное, что обсерватория может увидеть свет, который пришел из самых удаленных уголков Вселенной. Фокус уже писал подробно о том, что из себя представляют главные приборы Уэбба и в чем их преимущества. Кстати, если говорить о изображениях, которые в процессе проверки приборов сделал телескоп Уэбба, то они впечатляют своей невероятной четкостью, как уже писал Фокус.

Без внимания не останутся и далекие планеты

"Важно отметить, что телескоп Уэбба будет не только изучать далекий космос и нашу Солнечную систему. Среди его главных задач также значится исследование далеких экзопланет, чтобы мы могли узнать насколько их атмосферы похожи на земную. Мы надеемся с помощью обсерватории найти ответы на вопросы: откуда мы пришли, кто мы, что скрывается в глубинах космоса? Я думаю, что мы получим даже ответы на вопросы, которые мы даже еще не задали, потому что мы еще не знаем, о чем спросить", — говорит Нельсон.

[ + – ] Среди главных задач Уэбба также значится исследование далеких экзопланет, чтобы мы могли узнать насколько их атмосферы похожи на земную Фото: wikipedia

По словам главного ученого NASA Томаса Зурбухена, уже 12 июля телескоп Уэбба также предоставит первый подробный анализ далекой экзопланеты. Телескоп сможет рассказать о химическом составе планеты, ее главных особенностей, о том, есть ли там вода и какая у нее поверхность. Новая космическая обсерватория имеет намного больше возможностей изучать далекие эксзопланеты лучше, чем это делают другие телескопы. Особую надежду ученые возлагают на то, что Уэбб сможет найти признаки жизни на одной из этих планет вне Солнечной системы.

Не 10, а 20 лет

Заместитель администратора NASA Пэм Мелрой сообщила очень хорошую новость. Согласно новым расчетам, телескоп Уэбба сможет работать в космосе целых 20 лет, хотя изначально ему давали только 10 лет "жизни" в космосе.

"О телескопе Уэбба можно говорить долго. Но его возможности можно охарактеризовать следующим образом. Представьте, что вы находитесь в очень темной комнате и у вас в стене есть невероятно маленькая щель, диаметром с иголку, чтобы увидеть мир. Так вот, с телескопом Уэбба в этой комнате появляется огромное окно, через которое видно все в мельчайших деталях", — говорит Нестор Эспиноза из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США.

Что касается планет Солнечной системы, то Фокус уже писал о том, что новое исследование показало, когда они покинут нашу звездную систему, чтобы улететь дальше в космос.