Найглибший погляд на Всесвіт: космічний телескоп Вебба збирається побити рекорд

Трохи більше ніж через 10 днів новий телескоп покаже те, чого ще ніколи не бачило людство.

12 липня 2022 року стане днем, який буде початком нового відліку часу в дослідженні космосу. Саме цього дня NASA офіційно покаже перші наукові зображення Всесвіту, які ще не робив жоден космічний телескоп в історії. Але це під силу новому телескопу Вебба. У космічному агентстві напередодні найочікуванішої події в астрономії розкрили деякі подробиці того, що вже через трохи більше ніж 10 днів стане справжнім проривом у науці, повідомляє ScienceAlert.

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Найновіша найпотужніша на сьогодні космічна обсерваторія, на створення якої було витрачено мільярди доларів, вже 12 липня цього року розпочне свою повноцінну наукову діяльність у космосі на відстані 1,5 млн км від Землі.

[ + – ] Найновіша найпотужніша на сьогодні космічна обсерваторія, на створення якої було витрачено мільярди доларів, уже 12 липня цього року розпочне свою повноцінну наукову діяльність у космосі на відстані 1,5 млн км від Землі Фото: NASA

Зазирнути в найдальші куточки Всесвіту

За словами керівника NASA Білла Нельсона, цього знаменного для науки дня космічне агентство оприлюднить перші зображення, які зробив телескоп Вебба в науковій якості.

"Якщо говорити про ці зображення, то це буде "далекий погляд" на Всесвіт, який колись був здійснений телескопами. Так далеко в глибину історії нашого Всесвіту ще не зазирала жодна обсерваторія. Такого людство ще не бачило", — каже Нельсон.

На сьогодні вчені, за допомогою сучасних телескопів, змогли зазирнути в історію Всесвіту максимум на 330 млн років від Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому. Але вчені вважають, що телескоп Вебба легко поб'є цей рекорд і побачить те, що відбувалося на самому початку після народження нашого Всесвіту.

[ + – ] На сьогодні вчені, за допомогою сучасних телескопів, змогли зазирнути в історію Всесвіту максимум на 330 млн років від Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому. Але вчені вважають, що телескоп Вебба легко поб'є цей рекорд і побачить те, що відбувалося на самому початку після народження нашого Всесвіту. Фото: Live Science

Дуже потужні прилади телескопа Вебба

Телескоп Вебба зможе досягти таких цілей завдяки тому, що він має величезне головне дзеркало і 4 дуже потужні сучасні наукові прилади. Новий телескоп може бачити світло в інфрачервоному діапазоні, але його можливості значно перевищують можливості всіх інфрачервоних обсерваторій, що існують нині.

Космічний телескоп Вебба завдяки своєму обладнанню може побачити об'єкти, які ховаються за щільними хмарами з газу та пилу. А найголовніше, що обсерваторія може побачити світло, яке прийшло з найвіддаленіших куточків Всесвіту. Фокус уже писав докладно про те, що собою являють головні прилади Вебба і в чому їх переваги. До речі, якщо говорити про зображення, які в процесі перевірки приладів зробив телескоп Вебба, то вони вражають своєю неймовірною чіткістю, як писав Фокус.

Без уваги не залишаться і далекі планети

"Важливо зазначити, що телескоп Вебба не лише вивчатиме далекий космос і нашу Сонячну систему. Серед його головних завдань також значиться дослідження далеких екзопланет, щоб ми могли дізнатися наскільки їхні атмосфери схожі на земну. Ми сподіваємося за допомогою обсерваторії знайти відповіді на запитання: звідки ми прийшли, хто ми, що ховається в глибинах космосу? Я думаю, що ми отримаємо навіть відповіді на запитання, які ми навіть ще не поставили, тому що ми ще не знаємо, про що запитати", — каже Нельсон.

[ + – ] Серед головних завдань Вебба також є дослідження далеких екзопланет, щоб ми могли дізнатися наскільки їхні атмосфери схожі на земну Фото: wikipedia

За словами головного вченого NASA Томаса Зурбухена, вже 12 липня телескоп Вебба надасть перший детальний аналіз далекої екзопланети. Телескоп зможе розповісти про хімічний склад планети, її головні особливості, про те, чи є там вода та яка у неї поверхня. Нова космічна обсерваторія має набагато більше можливостей вивчати далекі ексзопланети краще, ніж це роблять інші телескопи. Особливу надію вчені покладають на те, що Вебб зможе знайти ознаки життя на одній із цих планет поза Сонячною системою.

Не 10, а 20 років

Заступниця адміністратора NASA Пем Мелрой повідомила дуже гарну новину. Згідно з новими розрахунками, телескоп Вебба зможе працювати в космосі цілих 20 років, хоча спочатку йому давали лише 10 років "життя" у космосі.

"Про телескоп Вебба можна говорити довго. Але його можливості можна охарактеризувати так. Уявіть, що ви знаходитесь в дуже темній кімнаті й у вас у стіні є неймовірно маленька щілина, діаметром з голку, щоб побачити світ. Так ось, з телескопом Вебба в цій кімнаті з'являється величезне вікно, через яке видно все у найдрібніших деталях", — каже Нестор Еспіноза з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США.

Що стосується планет Сонячної системи, то Фокус уже писав про те, що нове дослідження показало, коли вони покинуть нашу зіркову систему, щоб полетіти далі в космос.