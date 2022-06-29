Відлетять у далекий космос. Учені з'ясували, коли планети Сонячної системи покинуть її

Нове дослідження вказує на період часу, коли ця подія точно не станеться.

Остаточна доля Сонячної системи є предметом багатьох досліджень учених. Уже приблизно 4,5 млрд років планети й інші космічні об'єкти в нашій системі показують дивовижну стабільність і поки що нічого не віщує того, що вони найближчим часом покинуть її межі. Нове дослідження болгарських учених вказує на більш-менш точний період часу, протягом якого все залишатиметься, як є зараз, повідомляє ScienceAlert.

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Як поводитимуться планети й інші об'єкти в Сонячній системі в майбутньому, передбачити дуже складно. Ще Ісаак Ньютон припустив, що взаємодія між планетами в кінцевому підсумку доведе Сонячну систему до хаосу

Відносно просто передбачити за допомогою математичних розрахунків поведінку двох тіл у динамічній системі. Але ми маємо 8 планет, Плутон і тисячі астероїдів у нашій Сонячній системі. Ці об'єкти впливають на орбіти одне одного й теоретично можуть призвести до того, що всі ці об'єкти зійдуть зі своїх орбіт і вирушать у подорож галактикою. Навіть якщо не зважати на астероїди, наявність восьми планет робить математичні розрахунки можливого майбутнього нашої Сонячної системи досить складними.

[ + – ] Як поводитимуться планети й інші об'єкти в Сонячній системі в майбутньому, передбачити дуже складно. Ще Ісаак Ньютон припустив, що взаємодія між планетами в кінцевому підсумку доведе Сонячну систему до хаосу Фото: NASA

Учені з Софійського університету, Болгарія, Ангел Живков та Івайло Тунчев провели нове дослідження, яке показало, що наша Сонячна система залишиться стабільною як мінімум у найближчі 100 тисяч років, перш ніж відбудеться сходження планет зі своїх орбіт, і вони вирушать у далекий космос. За словами вчених, за цей час орбіти всіх 8 планет і Плутона істотно не зміняться.

Деякі вчені вже створювали моделі майбутнього Сонячної системи, де вони намагалися передбачити рух планет протягом мільйонів і навіть мільярдів років. Але такі тривалі періоди прогнозування, за словами болгарських учених, можуть призвести до неточності одержаних результатів. Учені вважають, що їхнє моделювання має велику достовірність. Це пов'язано з тим, що вчені врахували відхилення в початкових умовах, таких як ексцентриситети орбіт (числова характеристика орбіти небесного тіла) та способи планет, а також їхні маси.

Живков і Тунчев розробили новий метод вимірювання руху планет, і їхні розрахунки показали, що еліптичні орбіти, якими рухаються планети навколо Сонця, суттєво не зміняться принаймні 100 тисяч років.

[ + – ] Живков і Тунчев розробили новий метод вимірювання руху планет, і їхні розрахунки показали, що еліптичні орбіти, якими рухаються планети навколо Сонця, істотно не зміняться принаймні 100 тисяч років Фото: CORDIS

Також їхнє дослідження показало, що за невеликих змін початкових умов у Сонячній системі все, можливо, залишиться, як було протягом 1 мільйона або навіть 1 млрд років. Але щоб підтвердити цю думку, вченим необхідний потужніший комп'ютер, який, можливо, з'явиться в майбутньому.

Зараз багато вчених вважають, що наше Сонце згасне через приблизно 5 млрд років і перетвориться на білого карлика. Але деякі попередні розрахунки показують, що й після цього Сонячна система залишиться стабільною. Хоча життя в ній через загибель Сонця стане неможливим. Залишається сподіватися, що на той час людство, якщо не знищить себе саме, знайде собі новий дім.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що на кам'янистих світах, які схожі на Землю, але мають інші умови, не схожі на земні, все ж таки може існувати життя.

Також Фокус писав про те, що в можливому майбутньому нашої Сонячної системи, Сонце, що вмирає, почне поглинати прилеглі планети. Подібний процес учені змогли виявити в інших зоряних системах.

Ну а Сонце, як писав Фокус, продовжує показувати свій "характер". Активність нашої зірки зростає, і нещодавно стало відомо про те, що на Сонці з'явився справжній торнадо, який легко міг би поглинути Землю.