Астрономи побачили майбутнє Сонячної системи, коли зірки пожирають свої планети

Астрономи виявили, що нещодавно відкриті екзопланети поступово поглинають їхні зірки-господарі, що вмирають. Це може стати ключем до розуміння розвитку планетних систем, схожих на нашу.

Учені з Гавайського університету вивчили недавно виявлені три планети, які розташовані в небезпечній близькості від своїх зірок. Ці зірки, що вмирають, притягують до себе планети і з часом поглинуть їх. Це дослідження відкриває нові деталі в еволюції планетарних систем. Учені сподіваються в майбутньому знайти схожі близько розташовані планети до зірок, схожих на наше Сонце, повідомляє SciTechDaily.

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Декілька років тому астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили трьох кандидатів в екзопланети. Тільки нині вчені з Гавайського університету за допомогою наземного телескопа Кека на Гаваях підтвердили, що ці об'єкти є планетами і назвали їх TOI-2337b, TOI-4329b та TOI-2669b. Усі вони обертаються на дуже близькій відстані і мають дуже короткий період обернення навколо своїх зірок і скоро, з космічного погляду, будуть поглинені своїми батьківськими зірками, які вже вмирають.

Планети, що помирають разом зі своїми зірками

Наприклад, планету TOI-2337b її батьківська зірка поглине менше ніж через 1 млн років. І це станеться раніше, ніж з будь-якою з відомих екзопланет, кажуть учені.

"Це дослідження має важливе значення для розуміння еволюції планетних систем", — каже Семюел Грюнблатт з Американського музею природної історії. "Ми можемо побачити, що відбувається з планетами, які помирають разом з їхніми зірками-господарями".

Три відкритих планети, за оцінками вчених, мають від 0,5 до 1,7 маси Юпітера, а за розмірами або трохи менше, або в 1,6 разів більше за наш газовий гігант. Також згідно з дослідженням, усі троє мають різну щільність.

[ + – ] Учені хочуть дізнатися, що відбувається з планетами, які помирають разом зі своїми зірками Фото: Universe Today

Знайти інші планети, щоб зрозуміти еволюцію нашої Сонячної системи

"Ми хочемо знайти ще десятки, а може навіть сотні таких планет, щоб дізнатися про їхню еволюцію, як вони взаємодіють між собою у своїх планетних системах, як вони змінюють свій розмір під час наближення до зірок, зокрема таких, як наше Сонце", — Каже Нік Сондерс з Гавайського університету.

Учені вважають, що дослідження таких планет допоможе зрозуміти їхнє минуле, сьогодення та майбутнє.

"Ми можемо дізнатися більше про походження та про еволюцію планетних систем, таких як наша, і яка на них чекає доля наприкінці життя", — говорить Даніель Хубер з Гавайського університету.

Комп'ютерне моделювання показує, що планети наближаються до своїх зірок по спіралі, особливо останні 10% часу життя зірки. Під час цього наближення планети нагріваються та збільшуються в розмірах. За словами вчених, також рух планет може призвести до того, що деякі з них зіштовхнуться одне з одним, що дестабілізує всю планетну систему.

Вебб на допомогу

Особливу увагу найближчим часом вчені хочуть зосередити на планеті TOI-4329b. Вони сподіваються за допомогою нового космічного телескопа Вебба знайти воду чи вуглекислий газ в атмосфері планети. Також дані телескопа можуть прояснити процес і місце походження планети і що мало статися, щоб утворилася така орбіта, по якій вона обертається зараз.

Нагадуємо, що астрономи розповіли, як змінюються сезони на планеті, де рік триває лише 3 дні.