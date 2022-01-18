Стрибки зі шльопанців у чоботи. Як змінюються сезони на планеті, де рік триває лише 3 дні

Планета, яка давно відома вченим, дає нові сюрпризи. Дослідники отримали нові дані про те, як змінюються на ній сезони і що можливо це зовсім не планета.

За допомогою даних космічного телескопа "Спітцер", який уже закінчив свою наукову діяльність, учені з'ясували, що на планеті XO-3b сезони змінюються дуже швидко, адже рік на ній триватиме лише 3 земні дні. Там 1 день триває літо та 2 дні триває зима. Хоча це не такі пори року, як на Землі, повідомляє Space.

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Планета XO-3b, яку відкрили ще в 2007 році, знаходиться на відстані приблизно 850 світлових років від нас. Учені з Університету Макгілла в Канаді піддали її новому ретельному аналізу та з'ясували, що пори року на цій планеті не тільки змінюються дуже швидко, там відбуваються дуже сильні температурні коливання.

"На цій планеті температурні коливання в сотні разів сильніші, ніж на Землі", — говорить Ліза Данг з Університету Макгілла в Канаді.

За словами вчених, на планеті XO-3b зміна сезонів відбувається інакше, ніж на Землі. Земні пори року пов'язані з нахилом осі планети, а на XO-3b вони викликані овальною орбітою, по якій планета обертається навколо своєї зірки, і це впливає на різкі перепади кількості випромінювання.

Планета XO-3b знаходиться близько до своєї зірки, але її орбіта не кругова, а овальна, і це незвичайно. У такому разі гравітаційна взаємодія двох об'єктів має створити кругову орбіту. Це означає, що планета нещодавно обертається навколо зірки.

[ + – ] Порівняння розмірів Юпітера та планети XO-3b Фото: wikipedia

Не лише дивна орбіта є надзвичайною особливістю планети. Під час нового дослідження вчені з'ясували, що XO-3b набагато гарячіша, ніж очікували вчені.

"За нашими даними, планета нагрівається не за сезонами, а цілий рік. Ми вважаємо, що цю планету нагріває не лише зірка, а й внутрішнє тепло", — каже Данг.

За допомогою даних космічного телескопа Gaia вчені з'ясували, що планета набагато більша, ніж очікувалося, і це може бути пов'язане з екстремально високими температурами. Данг та її колеги запропонували дві гіпотези, чому планета створює надмірне тепло.

По-перше, можливо це відбувається через те, що гравітація зірки притягує планету під різними кутами, розтягуючи та деформуючи її.

Другим можливим поясненням може бути те, що планета XO-3b не є планетою.

За словами Данг, це може бути зірка коричневий карлик, яких називають "невдалими зірками".

Нагадуємо, що вчені знайшли на орбіті екзопланети гігантський супутник, який у 2,6 рази більший за Землю.