У 2,6 рази більше за Землю. Учені знайшли на орбіті екзопланети гігантський місяць

Дослідники кажуть, що екзопланета та її місяць – газові, у них немає жодного аналога в Сонячній системі.

Попри те, що на сьогодні виявлено близько 5 тис. екзопланет, екзомісяці залишаються досить рідкісним явищем. Перший екзомісяць ученим вдалося знайти у 2017 році, і тепер є новий кандидат. Про це повідомляє Science Alert.

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Kepler-1708 bi – кандидат в екзомісяці обертається навколо своєї екзопланети, яка, у свою чергу, обертається навколо зірки. Уся система розташована від Землі на відстані близько 5500 світлових років. За попередніми даними, знайдений екзомісяць досить великий, він приблизно у 2,6 рази більший за Землю і швидше за все, не скелястий, а газоподібний.

Таким же був і перший кандидат в екзомісяці Kepler-1625 bi, який розташований на відстані близько 8 тис. років від Землі, а своїм розміром та масою схожий на Нептун.

Обидва знайдені екзомісяці дуже відрізняються від супутників, які є в Сонячній системі.

"На сьогодні астрономи знайшли понад 10 тис. кандидатів в екзопланети, але з екзомісяцями справи набагато складніші. Звичайно, першими виявляються справжні диваки, як Kepler-1625 bi і Kepler-1708 bi. Вони гігантські і їх найпростіше знайти", – каже астроном, який відкрив Kepler-1625 bi, Девід Кіппінг. У дослідженні йому допомагав колега Алекс Тічі з Колумбійського університету.

Потенційний екзомісяць було виявлено в даних, зібраних телескопом Кеплер, який уже на пенсії. У даних Кеплера, а потім і космічного телескопа Габбл, учені знайшли слабкий сигнал, що говорить про те, що поруч з екзопланетою є ще одне космічне тіло.

Поки що дослідники не до кінця розуміють, яким чином могли сформуватися газовий гігант (екзопланета) та її газовий екзомісяць. Оскільки в Сонячній системі немає нічого схожого, швидше за все, механізм формування планети та місяця відрізняється.

Учені припускають, що супутник міг красти у своєї планети-господарки. Також можливо, що екзомісяці були самостійними планетами і були захоплені гравітацією своїх найпотужніших сусідів.