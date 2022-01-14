В 2,6 раза больше Земли. Ученые нашли на орбите экзопланеты гигантскую луну

Исследователи говорят, что экзопланета и ее луна – газовые, у них нет ни одного аналога в Солнечной системе.

Несмотря на то, что на сегодняшний день обнаружено около 5 тыс. экзопланет, экзолуны остаются довольно редким явление. Первую экзолуну ученым удалось найти в 2017 году и теперь имеется новый кандидат. Об этом сообщает Science Alert.

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Kepler-1708 b-i – кандидат в экзолуны вращается вокруг своей экзопланеты, которая в свою очередь вращается вокруг звезда. Вся система находится от Земли на расстоянии около 5500 световых лет. По предварительным данным, найденная экзолуна довольно крупная, она примерно в 2,6 раза больше Земли и скорее всего, не скалистая, а газообразная.

Таким же был и первый кандидат в экзолуны Kepler-1625 b-i, который находится на расстоянии около 8 тыс. лет от Земли, а своим размером и массой похож на Нептун.

Обе найденные экзолуны сильно отличаются от спутников, которые имеются в Солнечной системе.

"На сегодняшний день астрономы нашли более 10 тыс. кандидатов в экзопланеты, но с экзолунами дела обстоят намного сложнее. Конечно, первыми обнаруживаются настоящие чудаки, как Kepler-1625 b-i и Kepler-1708 b-i. Они гигантские и их проще всего найти", – говорит астроном, открывший Kepler-1625 b-i Дэвид Киппинг. В исследовании ему помогал коллега Алекс Тичи из Колумбийского университета.

Потенциальная экзолуна была обнаружена в данных, собранных телескопом Кеплер, который уже находится на пенсии. В данных Кеплера, а затем и космического телескопа Хаббл, ученые нашли слабый сигнал говорящий о том, что рядом с экзопланетой находится еще одно космическое тело.

Пока исследователи не до конца понимают, каким образом могли сформироваться газовый гигант (экзопланета) и ее газовая экзолуна. Поскольку в Солнечной системе нет ничего похожего, скорее всего, механизм формирования планеты и луны отличается.

Ученые предполагают, что спутник мог воровать газ у своей планеты-хозяйки. Также возможно, что экзолуны были самостоятельными планетами и были захвачены гравитацией своих более массивных соседей.