Прыжки из сланцев в сапоги. Как меняются сезоны на планете, где год длится всего 3 дня

Планета, которая давно известна ученым, преподносит новые сюрпризы. Исследователи получили новые данные о том, как меняются на ней сезоны и что возможно, это вовсе не планета.

С помощью данных космического телескопа "Спитцер", который уже закончил свою научную деятельность, ученые выяснили, что на планете XO-3b сезоны меняются очень быстро, ведь год на ней длиться всего 3 земных дня. Там 1 день длится лето и 2 дня продолжается зима. Хотя это не такие времена года, как на Земле, сообщает Space.

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Планета XO-3b, которую открыли еще в 2007 году находится на расстоянии примерно 850 световых лет от нас. Ученые из Университета Макгилла в Канаде подвергли ее новому тщательному анализу и выяснили, что времена года на этой планете не только сменяются очень быстро, там происходят очень сильные температурные колебания.

"На этой планете температурные колебания в сотни раз сильнее, чем на Земле", — говорит Лиза Данг из Университете Макгилла в Канаде.

По словам ученых, на планете XO-3b смена сезонов происходит по-другому, чем на Земле. Земные времена года связаны с наклоном оси планеты, а на XO-3b они вызваны овальной орбитой, по которой планете вращается вокруг своей звезды, и это влияет на резкие перепады количества получаемого излучения.

Планета XO-3b находится близко к своей звезде, но ее орбита не круговая, а овальная и это необычно. В таком случае гравитационное взаимодействие двух объектов должно создать круговую орбиту. Это означает, что планета не очень давно вращается вокруг звезды.

[ + – ] Сравнение размеров Юпитера и планеты XO-3b Фото: wikipedia

Не только странная орбита является удивительной особенностью планеты. Во время нового исследования ученые выяснили, что XO-3b намного более горячая, чем ожидали ученые.

"По нашим данным, планета нагревается не по сезонам, а целый год. Мы считаем, что эту планету нагревает не только звезда, но и внутреннее тепло", — говорит Данг.

С помощью данных космического телескопа Gaia ученые выяснили, что планета намного больше, чем ожидалось и это может быть связано с экстремально высокими температурами. Данг и ее коллеги предложили две гипотезы, почему планета создает избыточное тепло.

Во-первых, возможно это происходит из-за того, что гравитация звезды притягивает планету под разными углами, растягивая и деформируя ее.

Вторым возможным объяснением может быть то, что планета XO-3b вовсе не является планетой.

По словам Данг, это может быть звезда коричневый карлик, которых называют "неудавшимися звездами".

Напоминаем, что ученые нашли на орбите экзопланеты гигантский спутник, который в 2,6 раза больше Земли.