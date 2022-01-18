Прыжки из сланцев в сапоги. Как меняются сезоны на планете, где год длится всего 3 дня
Планета, которая давно известна ученым, преподносит новые сюрпризы. Исследователи получили новые данные о том, как меняются на ней сезоны и что возможно, это вовсе не планета.
С помощью данных космического телескопа "Спитцер", который уже закончил свою научную деятельность, ученые выяснили, что на планете XO-3b сезоны меняются очень быстро, ведь год на ней длиться всего 3 земных дня. Там 1 день длится лето и 2 дня продолжается зима. Хотя это не такие времена года, как на Земле, сообщает Space.
Планета XO-3b, которую открыли еще в 2007 году находится на расстоянии примерно 850 световых лет от нас. Ученые из Университета Макгилла в Канаде подвергли ее новому тщательному анализу и выяснили, что времена года на этой планете не только сменяются очень быстро, там происходят очень сильные температурные колебания.
"На этой планете температурные колебания в сотни раз сильнее, чем на Земле", — говорит Лиза Данг из Университете Макгилла в Канаде.
По словам ученых, на планете XO-3b смена сезонов происходит по-другому, чем на Земле. Земные времена года связаны с наклоном оси планеты, а на XO-3b они вызваны овальной орбитой, по которой планете вращается вокруг своей звезды, и это влияет на резкие перепады количества получаемого излучения.
Планета XO-3b находится близко к своей звезде, но ее орбита не круговая, а овальная и это необычно. В таком случае гравитационное взаимодействие двух объектов должно создать круговую орбиту. Это означает, что планета не очень давно вращается вокруг звезды.
Не только странная орбита является удивительной особенностью планеты. Во время нового исследования ученые выяснили, что XO-3b намного более горячая, чем ожидали ученые.
"По нашим данным, планета нагревается не по сезонам, а целый год. Мы считаем, что эту планету нагревает не только звезда, но и внутреннее тепло", — говорит Данг.
С помощью данных космического телескопа Gaia ученые выяснили, что планета намного больше, чем ожидалось и это может быть связано с экстремально высокими температурами. Данг и ее коллеги предложили две гипотезы, почему планета создает избыточное тепло.
- Во-первых, возможно это происходит из-за того, что гравитация звезды притягивает планету под разными углами, растягивая и деформируя ее.
- Вторым возможным объяснением может быть то, что планета XO-3b вовсе не является планетой.
По словам Данг, это может быть звезда коричневый карлик, которых называют "неудавшимися звездами".
Напоминаем, что ученые нашли на орбите экзопланеты гигантский спутник, который в 2,6 раза больше Земли.