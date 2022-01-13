Космічний телескоп Вебба розпочав багатомісячне налаштування своїх дзеркал
Три місяці триватиме процес вирівнювання всіх елементів головного дзеркала, щоб вони працювали як єдиний точний механізм.
Космічний телескоп Вебба, який продовжує свою подорож у космосі, після запуску 25 грудня 2021 року, почав кропіткий процес налаштування своєї окремої оптики головного дзеркала, щоб через кілька місяців кожен окремий елемент працював, як єдине цільне величезне дзеркало найпотужнішого та найточнішого телескопа, повідомляє SciTechDaily.
Після того, як інженери NASA розгорнули основне дзеркало космічного телескопа Вебба, вони почали налаштовування окремих елементів, які становлять це дзеркало. Спочатку було запущено 126 пристроїв для переміщення окремих сегментів і формування робочого основного дзеркала, а також 6 пристроїв, які допомогли розташувати належним чином вторинне дзеркало телескопа.
Потім інженери місії відправили на борт космічної обсерваторії кілька команд, які стосувалися первинного налаштування дзеркал, телескоп на них відреагував правильно, що підтвердило правильне розташування головного та вторинного дзеркал і їхню працездатність.
Але процес налаштування головного дзеркала, щоб усі його окремі елементи вирівнялися та зайняли правильні позиції, триватиме приблизно 3 місяці. Це необхідно для того, щоб телескоп почав свою повноцінну роботу як найпотужніший космічний телескоп у світі.
Фокус уже писав про те, що телескоп Вебба розгорнув свій сонцезахисний екран, який є одним із найважливіших складників обсерваторії. Адже всі прилади телескопа повинні бути в охолодженому стані, а екран захищає від перегріву.
Спочатку космічний телескоп Вебба повинен був працювати в другій точці Лагранжа, на відстані 1,5 млн км від Землі, обертаючись навколо Сонця, лише 5 років. Але після виведення на орбіту та правильно заданої траєкторії ракетою Ariane 5 телескопу не знадобилося багато палива, щоб налаштувати свій курс. Тому в нього залишилося в запасі достатньо палива для того, щоб пропрацювати у космосі понад 10 років, заявили у NASA.
Вартість телескопа Вебба 10 млрд доларів. Він ще кілька місяців налаштовуватиме свої прилади і лише ближче до літа вчені зможуть отримати перші зображення. Про головні факти щодо космічної обсерваторії Фокус уже писав.