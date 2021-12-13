Тиждень до старту: топ-5 фактів про новий космічний телескоп Джеймса Вебба

Найпотужніша з будь-коли створених космічних обсерваторій готова до запуску, який відбудеться 22 грудня. Це унікальний космічний телескоп.

За словами творців телескопа Вебба, ця космічна обсерваторія допоможе розкрити головні таємниці Всесвіту, адже її прилади будуть націлені на дослідження ранньої історії. Можливий наступник космічного телескопа Габбл вирушить у космічну подорож 22 грудня 2021 з космодрому Куру у Француській Гвіані на борту ракети Ariane 5, повідомляє ScienceAlert.

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Ось п'ять фактів, які потрібно знати про новий космічний телескоп Джеймса Вебба.

Величезне золоте дзеркало

Головною особливістю телескопа є його величезне дзеркало шириною 6,5 м. Ця конструкція складається з 18 шестикутних дзеркал меншого розміру. Ці дзеркала виготовлені з берилію, який покритий золотом.

Телескоп має 4 наукові прилади, які разом виконують два основні завдання: отримувати зображення космічних об'єктів і вивчати їхні фізичні та хімічні властивості. Головне дзеркало та всі прилади космічної обсерваторії в космосі будуть під захистом сонцезахисного екрану, який може розгортатися, досягаючи розмірів тенісного корту.

[ + – ] Космічний телескоп Вебба Фото: ISS

Подорож на більш ніж мільйон кілометрів від Землі

Космічний телескоп Вебба обертатиметься навколо Сонця, а не навколо Землі, як телескоп Габбл. Він буде розташований на відстані 1,6 млн км від нашої планети в області в космосі, яка називається друга точка Лагранжа, або L2. Для того, щоб досягти цього місця, йому знадобиться приблизно місяць.

Орігамі в стилі хай-тек

Телескоп Вебба має дуже великий розмір, щоб його можна було помістити в ракету в робочому вигляді. Тому його складуть, як орігамі, і помістять у верхній щабель ракети Ariane 5. Розгортання телескопа в космосі для початку роботи — це найскладніше завдання, яке коли-небудь здійснювали в NASA.

Спочатку почнуть свою роботу антена зв'язку та сонячні батареї для забезпечення телескопа енергією. Потім розгорнеться сонцезахисний екран. І лише після цього розкриється головне дзеркало. Коли телескоп матиме призначений для роботи вигляд, він розпочне свою наукову діяльність. На це піде кілька місяців.

Життя, Всесвіт і все інше

Однією з основних завдань телескопа Вебба буде дослідження ранніх стадій існування Всесвіту, лише за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Астрономи хочуть дізнатися, як сформувалися найперші зірки та галактики та як вони розвивалися протягом мільйонів років.

Також Веббу належить відкрити нові екзопланети та, вивчаючи їх, дізнатися, чи може там бути життя. Не залишить поза увагою космічна обсерваторія і нашу Сонячну систему, за якою вона також спостерігатиме.

Довгий шлях до запуску

Створення нового космічного телескопа розпочалося ще 2004 року. Запуск у космос спочатку планували 2007 року, потім 2018-го і навіть 2021 року запуск кілька разів переносили. Востаннє через проблеми, пов'язані зі встановленням телескопа в ракету.

У створенні телескопа взяли участь NASA, а також космічні агенції Європи та Канади. Над створенням телескопа Вебба працювало понад 10 тисяч людей, а вартість цього проекту зрештою збільшилася до 10 млрд доларів.

Нагадуємо, що телескоп Вебба також досліджуватиме надмасивну чорну діру та її поведінку, яка розташована в центрі нашої галактики.