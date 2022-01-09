Космічний телескоп "Джеймс Вебб" успішно розгорнув основне дзеркало (фото)

"Вебб" здатний вразити уяву людей, навіть тих, хто звик до зображень космічного телескопа "Хаббл", кажуть вчені.

Фахівці NASA завершили процес розгортання основного дзеркала космічного телескопа "Джеймс Вебб", який продовжує рух до точки призначення. Про це повідомляє ВВС.

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Проект із виведення телескопа в точку Лагранжа L₂ системи Сонце-Земля, що знаходиться на відстані 1,5 млн км від нашої планети, реалізується спільно з Європейським та Канадським космічними агентствами.

"Джеймс Вебб" має стати інструментом у вивченні всіх куточків космосу. Вчені мають намір використати обсерваторію вартістю 10 млрд. доларів та її дзеркало для того, щоб сфотографувати події, що відбулися за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Вони хочуть побачити найперші зірки, що осяяли Всесвіт.

Фахівці також тренуватимуть велике "око" телескопа на атмосферах далеких планет, щоб дізнатися, чи можуть ці світи бути придатними для життя.

"Вебб" здатний вразити уяву людей, навіть тих, хто звик до зображень космічного телескопа "Хаббл" — і я знаю, що це важко уявити", — сказав Лі Файнберг, який очолює групу з розробки дзеркала "Вебб" в американському космічному агентстві.

[ + – ] Вебб був відправлений в космос з бічними сторонами головного дзеркала, складеними як стіл з кришками, що розкриваються. [ + – ] Контролери у Науковому інституті космічного телескопа святкують розгортання дзеркала [ + – ] Знімки Хаббла змінили наше уявлення про космос. Знімки Вебба повинні бути не менш вражаючими [ + – ] "Виникає почуття благоговіння перед тим, що люди створили цю річ"

За його словами, телескоп настільки потужний, що майже скрізь, куди б його не направили, фахівці відкриватимуть нові можливості.

Відомо, що розробка та будівництво "Вебба" зайняли 30 років, і він продовжить наукові відкриття "Хаббла", термін експлуатації якого добігає кінця.

Однак реальний доказ потужності обсерваторії з'являться лише цього літа, коли будуть отримані та передані на Землю перші зображення телескопа. Фахівці очікують отримати не тільки вражаючі зображення, але й відповіді на багато питань: наприклад, як зародився Всесвіт і чи існує життя за межами Землі?

Нагадаємо, нещодавно космічний телескоп "Хаббл" зробив фотографію спіральної галактики із перемичкою NGC 3568.

Також Фокус публікував найяскравіші знімки телескопа "Хаббл" за 30 років його досліджень.