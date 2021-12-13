Новий знімок Габбла: яскрава галактика, відома вибухом наднової зірки
Космічний телескоп зробив гарне зображення галактики NGC 3568, що знаходиться на відстані 57 млн світлових років від Землі.
Космічний телескоп Габбл зробив фото спіральної галактики з перемичкою NGC 3568. Вона знаходиться у сузір'ї Центавр і також має назви AGC 27752, ESO 377-20, LEDA 33952 та IRAS 11084-3710. Вона входить до групи галактик NGC 3557, де окрім неї знаходяться ще 11 таких об'єктів, повідомляє Sci News.
За словами астрономів Габбла, кілька років тому світло від вибуху наднової в галактиці NGC 3568 досягло Землі та його змогли помітити астрономи-аматори.
"Хоча більшість відкриттів роблять професіонали, наднову, яку назвали 2014dw, виявили астрономи-аматори з Нової Зеландії", — кажуть вчені.
Габбл зробив це зображення за допомогою своєї основної камери. Але наразі він також збирає багато інших даних щодо галактики NGC 3568, які допоможуть у роботі нового космічного телескопа Джеймса Вебба, який вирушить у космос уже 22 грудня 2021 року. Фокус писав про 5 фактів, які варто знати про нову обсерваторію.
"Ми об'єднали дані наземних телескопів і дані Габбла, щоб зібрати інформацію про зв'язок між молодими зірками та хмарами холодного газу, в яких вони утворюються", — кажуть вчені.
Що стосується телескопа Вебба, то він вивчатиме те, як і де народжуються нові зірки.
"Вебб зможе по-новому подивитися на галактики та зірки, на відміну від Габбла. Він зможе побачити ранні стадії народження зірок", — кажуть астрономи Габбла.