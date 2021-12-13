Новый снимок Хаббла: яркая галактика, известная взрывом сверхновой звезды
Космический телескоп сделал красивое изображение галактики NGC 3568, которая находится на расстоянии 57 млн световых лет от Земли.
Космический телескоп Хаббл сделал фотографию спиральной галактики с перемычкой NGC 3568. Она находится в созвездии Центавр и также имеет названия AGC 27752, ESO 377-20, LEDA 33952 и IRAS 11084-3710. Она входит в группу галактик NGC 3557, где кроме нее находятся еще 11 подобных объектов, сообщает Sci News.
По словам астрономов Хаббла, несколько лет назад свет от взрыва сверхновой в галактике NGC 3568 достиг Земли и его смогли заметить астрономы-любители.
"Хотя многие открытия делают профессионалы, сверхновую, которую назвали 2014dw, обнаружили астрономы-аматоры из Новой Зеландии", — говорят ученые.
Хаббл сделал это изображение с помощью своей основной камеры. Но в настоящее время он также собирает много других данных и касательно галактики NGC 3568, которые помогут в работе нового космического телескопа Джэймса Уэбба, который отправится в космос уже 22 декабря 2021 года. Фокус писал о 5 фактах, которые стоит знать о новой обсерватории.
"Мы объединили данные наземных телескопов и данные Хаббла, чтобы собрать информацию о связи между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются", — говорят ученые.
Что касается телескопа Уэбба, то он будет изучать то, как и где рождаются новые звезды.
"Уэбб сможет по-новому посмотреть на галактики и звезды, в отличие от Хаббла. Он сможет увидеть самые ранние стадии рождения звезд", — говорят астрономы Хаббла.