Вогняна смерть: 15-річний космічний телескоп NASA згорів в атмосфері Землі (фото)

Космічний телескоп NEOWISE проводив спостереження за астероїдами, але тепер його більше не існує.

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Космічний телескоп NASA під назвою NEOWISE, який за час своєї роботи обстежив понад 3000 навколоземних об'єктів, таких як астероїди, згорів в атмосфері. Наступник цього телескопа може бути запущений у космос найближчим часом, пише Space.

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Телескоп NEOWISE спочатку називався WISE і був запущений на орбіту в грудні 2009 року. Метою телескопа WISE було вивчення Всесвіту в інфрачервоному світлі, що він і робив понад рік. У результаті телескоп виявив найяскравіші галактики, знайшов мільйони прихованих чорних дір і відкрив найхолодніший клас зірок.

Для правильної роботи космічному телескопу був потрібен охолоджувач, який закінчився, і інженери NASA перевели WISE в сплячий режим у лютому 2011 року. Пізніше телексом отримав нове завдання і був названий NEOWISE, щоб займатися пошуком навколоземних об'єктів, таких як астероїди, використовуючи свій інфрачервоний зір. Космічний телескоп відмінно впорався зі своїм новим завданням, як заявили в NASA, перевершив усі очікування і надав величезну кількість наукових даних.

Космічний телескоп відмінно впорався зі своїм новим завданням, як заявили в NASA, перевершив усі очікування і надав величезну кількість наукових даних Фото: NASA

Смерть NEOWISE настала через сонячний максимум або пік 11-річного циклу активності Сонця. Під час сонячного максимуму відбуваються частіші та потужніші сонячні спалахи, а також корональні викиди маси. Потоки плазми та випромінювання нагрівають і розширюють атмосферу Землі.

Телескоп NEOWISE не мав двигуна і, перебуваючи на низькій навколоземній орбіті, не міг розігнатися, тож гравітація Землі повільно тягла його донизу, доки він не загинув в атмосфері.

Наступник телескопа NEOWISE під назвою NEO Surveyor стане першим космічним телескопом, який спеціально розроблений для пошуку навколоземних об'єктів в інфрачервоному діапазоні світла. Очікується, що він буде запущений наприкінці 2027 року.

Наступник телескопа NEOWISE під назвою NEO Surveyor стане першим космічним телескопом, який спеціально розроблений для пошуку навколоземних об'єктів в інфрачервоному діапазоні світла Фото: NASA

Як уже писав Фокус, вперше секретний військовий космічний літак США починає незвичайний рух на орбіті. Сильно засекречений літак Космічних сил США під назвою X-37B скоро почне виконувати маневр аеродинамічного гальмування, щоб знизити свою орбіту.

Також Фокус писав про те, що китайський космічний телескоп Einstein Probe виявив загадковий короткочасний об'єкт у космосі, який мерехтить, як феєрверк.