Космический телескоп "Джеймс Уэбб" успешно развернул основное зеркало (фото)

"Уэбб" способен поразить воображение людей, даже тех, кто привык к изображениям космического телескопа "Хаббл", говорят ученые.

Специалисты NASA завершили процесс развертывания основного зеркала космического телескопа "Джеймс Уэбб", который продолжает движение к точке назначения. Об этом сообщает ВВС.

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Проект по выведению телескопа в точку Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты, реализуется совместно с Европейским и Канадским космическими агентствами.

"Джеймс Уэбб" должен стать преобразующим инструментом в изучении всех уголков космоса. Ученые намерены использовать обсерваторию стоимостью 10 млрд. долларов и ее зеркало для того, чтобы запечатлеть события, произошедшие через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Они хотят увидеть самые первые звезды, озарившие Вселенную.

Специалисты также будут тренировать большой "глаз" телескопа на атмосферах далеких планет, чтобы узнать, могут ли эти миры быть пригодными для жизни.

"Уэбб" способен поразить воображение людей, даже тех, кто привык к изображениям космического телескопа "Хаббл" — и я знаю, что это трудно представить", — сказал Ли Файнберг, возглавляющий группу по разработке зеркала "Уэбб" в американском космическом агентстве.

[ + – ] Уэбб был отправлен в космос с боковыми сторонами главного зеркала, сложенными как стол с раскрывающимися крышками [ + – ] Контролеры в Научном институте космического телескопа празднуют развертывание зеркала [ + – ] Снимки Хаббла изменили наше представление о космосе. Снимки Уэбба должны быть не менее впечатляющими [ + – ] "Возникает чувство благоговения перед тем, что люди создали эту вещь"

По его словам, телескоп настолько мощный, что почти везде, куда бы его не направили, специалисты будут открывать новые возможности.

Известно, что разработка и строительство "Уэбба" заняли 30 лет, и он продолжит научные открытия "Хаббла", срок эксплуатации которого подходит к концу.

Однако реальное доказательство мощи обсерватории появятся только этим летом, когда будут получены и переданы на Землю первые изображения телескопа. Специалисты ожидают поучить не только впечатляющие изображения, но и ответы на многие вопросы: например, как зародилась Вселенная и существует ли жизнь за пределами Земли?

Напомним, недавно космический телескоп "Хаббл" сделал фотографию спиральной галактики с перемычкой NGC 3568.

Также Фокус публиковал самые яркие снимки телескопа "Хаббл" за 30 лет его исследований.