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Похож на сердцебиение. Астрономы услышали самый длинный радиосигнал из глубокого космоса

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сигнал из космоса
Фото: space.com | Астрономы впервые обнаружили такой радиосигнал из глубокого космоса

Новый сигнал длится в 1000 раз дольше, чем другие подобные ему известные ученым сигналы.

Американские ученые с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили очень странный и устойчивый сигнал из глубокого космоса, который пришел к нам через миллиарды световых лет. Этим сигналом является повторяющийся быстрый радиовсплеск (FRB), который длится в 1000 раз дольше, чем другие подобные сигналы. Точный источник этого радиовсплеска пока не определен, сообщает Space.

Ученые из Массачусетского технологического института, США, зафиксировали чрезвычайно мощный всплеск радиоизлучения, который длится около 3 секунд и имеет самую четкую повторяющуюся структуру из всех известных на сегодня FRB.

В основном быстрые радиовсплески длятся всего несколько миллисекунд и появляются лишь один раз и за это время всплеск излучает столько же энергии, сколько могли бы выделить одновременно 500 миллионов Солнц.

сигнал из космоса
Ученые из Массачусетского технологического института, США, зафиксировали чрезвычайно мощный всплеск радиоизлучения, который длится около 3 секунд и имеет самую четкую повторяющуюся структуру из всех известных на сегодня FRB
Фото: space.com

Но есть и те, которые повторяются, как и сигнал, который назвали FRB 20191221A. Что удивило ученых так это то, что сигнал имеет четкую периодичность. У него происходят постоянные усиления мощности излучения каждые 0,2 секунды в течение 3 секунд. До этого подобной структуры ученые еще не наблюдали в FRB.

"Это захватывающее открытие. Этот очень необычный сигнал не только очень длительный, по сравнению с остальными, но у него есть постоянные пики усиления мощности каждую долю секунды, которые можно сравнить с биением сердца – "тук-тук, тук-тук". Мы впервые обнаружили сигнал с такой периодичной структурой", — говорит Даниэле Мичилли из Массачусетского технологического института.

Быстрые радиовсплески ученые впервые обнаружили еще в 2007 году. С тех пор астрономам уже известно о сотнях подобных сигналов. Но до сих пор точный источник этого радиоизлучения так и не установлен.

Самая популярная теория гласит, что источниками этих сигналов могут быть 2 типа нейтронных звезд: радиопульсары и магнетары. Нейтронные звезды появляются после того, как массивная звезда взорвалась сверхновой и после нее остается маленький и очень плотный объект. Чтобы понять насколько плотными являются нейтронные звезды, представьте себе чайную ложку, на которой находится вещество весом в почти 4 трлн кг.

магнетар, нейтронная звезда
Самая популярная теория гласит, что источниками этих сигналов могут быть 2 типа нейтронных звезд: радиопульсарами и магнетары
Фото: space.com

Раиопульсарами являются нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси и выпускают сильное периодическое излучение в космос. А магнетары – это тоже нейтронные звезды, но они имеют невероятно сильное магнитное поле и также выпускают сигналы в космос.

"Мы считаем, что популярная сегодня теория происхождения FRB верна и этот новый сигнал скорее всего, приходит либо от пульсара, либо от магнетара. Такую периодичность сигнала могут обеспечить только эти объекты",- говорит Мичилли.

И тем не менее сигнал FRB 20191221A отличается от подобных ему, которые приходят от нейтронных звезд в Млечном Пути. Новый быстрый радиовсплеск более чем в 1 млн раз ярче и сильнее.

радиотелескоп CHIME
Американские ученые с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили очень странный и устойчивый сигнал из глубокого космоса, который пришел к нам через миллиарды световых лет
Фото: space.com

"Слишком яркий всплеск радиоизлучения, который мы наблюдаем в FRB 20191221A может говорить о том, что в течение целых 3 секунд его запускает пока-что не известный науке механизм или какое-то событие. И в дальнейшем нам нужно разобраться, что это за события, которые вызвали сигнал, которого мы никогда раньше не видели",- говорит Мичилли.

Ученые планируют поймать сигналы из-того же далекого источника, чтобы понять причину их возникновения.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили источник странного излучения, которое исходит из далекой туманности.

О том, что ученым удалось обнаружить повторяющийся быстрый радиовсплеск, который также имеет загадочную природу, Фокус уже писал раньше.