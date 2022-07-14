Похож на сердцебиение. Астрономы услышали самый длинный радиосигнал из глубокого космоса

Новый сигнал длится в 1000 раз дольше, чем другие подобные ему известные ученым сигналы.

Американские ученые с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили очень странный и устойчивый сигнал из глубокого космоса, который пришел к нам через миллиарды световых лет. Этим сигналом является повторяющийся быстрый радиовсплеск (FRB), который длится в 1000 раз дольше, чем другие подобные сигналы. Точный источник этого радиовсплеска пока не определен, сообщает Space.

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Ученые из Массачусетского технологического института, США, зафиксировали чрезвычайно мощный всплеск радиоизлучения, который длится около 3 секунд и имеет самую четкую повторяющуюся структуру из всех известных на сегодня FRB.

В основном быстрые радиовсплески длятся всего несколько миллисекунд и появляются лишь один раз и за это время всплеск излучает столько же энергии, сколько могли бы выделить одновременно 500 миллионов Солнц.

[ + – ] Ученые из Массачусетского технологического института, США, зафиксировали чрезвычайно мощный всплеск радиоизлучения, который длится около 3 секунд и имеет самую четкую повторяющуюся структуру из всех известных на сегодня FRB Фото: space.com

Но есть и те, которые повторяются, как и сигнал, который назвали FRB 20191221A. Что удивило ученых так это то, что сигнал имеет четкую периодичность. У него происходят постоянные усиления мощности излучения каждые 0,2 секунды в течение 3 секунд. До этого подобной структуры ученые еще не наблюдали в FRB.

"Это захватывающее открытие. Этот очень необычный сигнал не только очень длительный, по сравнению с остальными, но у него есть постоянные пики усиления мощности каждую долю секунды, которые можно сравнить с биением сердца – "тук-тук, тук-тук". Мы впервые обнаружили сигнал с такой периодичной структурой", — говорит Даниэле Мичилли из Массачусетского технологического института.

Быстрые радиовсплески ученые впервые обнаружили еще в 2007 году. С тех пор астрономам уже известно о сотнях подобных сигналов. Но до сих пор точный источник этого радиоизлучения так и не установлен.

Самая популярная теория гласит, что источниками этих сигналов могут быть 2 типа нейтронных звезд: радиопульсары и магнетары. Нейтронные звезды появляются после того, как массивная звезда взорвалась сверхновой и после нее остается маленький и очень плотный объект. Чтобы понять насколько плотными являются нейтронные звезды, представьте себе чайную ложку, на которой находится вещество весом в почти 4 трлн кг.

[ + – ] Самая популярная теория гласит, что источниками этих сигналов могут быть 2 типа нейтронных звезд: радиопульсарами и магнетары Фото: space.com

Раиопульсарами являются нейтронные звезды, которые очень быстро вращаются вокруг своей оси и выпускают сильное периодическое излучение в космос. А магнетары – это тоже нейтронные звезды, но они имеют невероятно сильное магнитное поле и также выпускают сигналы в космос.

"Мы считаем, что популярная сегодня теория происхождения FRB верна и этот новый сигнал скорее всего, приходит либо от пульсара, либо от магнетара. Такую периодичность сигнала могут обеспечить только эти объекты",- говорит Мичилли.

И тем не менее сигнал FRB 20191221A отличается от подобных ему, которые приходят от нейтронных звезд в Млечном Пути. Новый быстрый радиовсплеск более чем в 1 млн раз ярче и сильнее.

[ + – ] Американские ученые с помощью радиотелескопа CHIME обнаружили очень странный и устойчивый сигнал из глубокого космоса, который пришел к нам через миллиарды световых лет Фото: space.com

"Слишком яркий всплеск радиоизлучения, который мы наблюдаем в FRB 20191221A может говорить о том, что в течение целых 3 секунд его запускает пока-что не известный науке механизм или какое-то событие. И в дальнейшем нам нужно разобраться, что это за события, которые вызвали сигнал, которого мы никогда раньше не видели",- говорит Мичилли.

Ученые планируют поймать сигналы из-того же далекого источника, чтобы понять причину их возникновения.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили источник странного излучения, которое исходит из далекой туманности.

О том, что ученым удалось обнаружить повторяющийся быстрый радиовсплеск, который также имеет загадочную природу, Фокус уже писал раньше.