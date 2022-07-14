Схожий на серцебиття. Астрономи почули найдовший радіосигнал із глибокого космосу

Новий сигнал триває у 1 000 разів довше, ніж інші подібні до нього відомі вченим сигнали.

Американські вчені за допомогою радіотелескопа CHIME зафіксували дуже дивний і стійкий сигнал із глибокого космосу, який прийшов до нас через мільярди світлових років. Цим сигналом є повторюваний швидкий радіоспалах (FRB), який триває в 1 000 разів довше, ніж інші подібні сигнали. Точне джерело цього радіоспалаху наразі не визначено, повідомляє Space.

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Учені з Массачусетського технологічного інституту, США, зафіксували надзвичайно потужний спалах радіовипромінювання, який триває приблизно 3 секунди і має повторювану найчіткішу структуру з усіх відомих на сьогодні FRB.

Переважно швидкі радіоспалахи тривають лише кілька мілісекунд і з'являються лише один раз і за цей час спалах випромінює стільки ж енергії, скільки могли б виділити одночасно 500 мільйонів Сонців.

[ + – ] Учені з Массачусетського технологічного інституту, США, зафіксували надзвичайно потужний спалах радіовипромінювання, який триває приблизно 3 секунди і має повторювану найчіткішу структуру з усіх відомих на сьогодні FRB Фото: space.com

Але є й ті, що повторюються, як і сигнал, який назвали FRB 20191221A. Що здивувало вчених, так це те, що сигнал має чітку періодичність. У нього відбуваються постійні посилення потужності випромінювання кожні 0,2 секунд протягом 3 секунд. До цього подібної структури вчені ще не спостерігали у FRB.

"Це захопливе відкриття. Цей дуже незвичайний сигнал не тільки дуже тривалий, порівняно з рештою, але в нього є постійні піки посилення потужності кожну частку секунди, які можна порівняти з биттям серця — "тук-тук, тук-тук". Ми вперше зафіксували сигнал із такою періодичною структурою", — каже Даніеле Мічіллі з Массачусетського технологічного інституту.

Швидкі радіоспалахи вчені вперше виявили ще в 2007 році. З того часу астрономам уже відомо про сотні подібних сигналів. Але досі точне джерело цього радіовипромінювання так і не встановлено.

Найпопулярніша теорія свідчить, що джерелами цих сигналів може бути 2 типи нейтронних зірок: радіопульсари і магнетари. Нейтронні зірки виникають після того, як потужна зірка вибухнула надновою і після неї залишається невеликий і дуже щільний об'єкт. Щоб зрозуміти наскільки щільними є нейтронні зірки, уявіть собі чайну ложку, на якій знаходиться речовина вагою майже 4 трлн кг.

[ + – ] Найпопулярніша теорія свідчить, що джерелами цих сигналів можуть бути 2 типи нейтронних зірок: радіопульсари та магнетари Фото: space.com

Раіопульсарами є нейтронні зірки, які дуже швидко обертаються навколо своєї осі та випускають сильне періодичне випромінювання у космос. А магнетари — це теж нейтронні зірки, але вони мають неймовірно сильне магнітне поле та випускають сигнали в космос.

"Ми вважаємо, що популярна сьогодні теорія походження FRB правильна й цей новий сигнал, швидше за все, приходить або від пульсара, або від магнетара. Таку періодичність сигналу можуть забезпечити тільки ці об'єкти", — говорить Мічіллі.

І тим не менш сигнал FRB 20191221A відрізняється від подібних до нього, які приходять від нейтронних зірок у Чумацькому Шляху. Новий швидкий радіоспалах більш ніж в 1 млн разів яскравіший і сильніший.

[ + – ] Американські вчені за допомогою радіотелескопа CHIME виявили дуже дивний та стійкий сигнал із глибокого космосу, який прийшов до нас через мільярди світлових років Фото: space.com

"Занадто яскравий спалах радіовипромінювання, який ми спостерігаємо в FRB 20191221A може говорити про те, що протягом цілих 3 секунд його запускає поки що не відомий науці механізм або якась подія. І надалі нам потрібно розібратися, що це за події, які викликали сигнал, якого ми ніколи раніше не бачили", — каже Мічіллі.

Учені планують зловити сигнали з того ж далекого джерела, щоб зрозуміти причину їх виникнення.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили джерело дивного випромінювання, яке виходить із далекої туманності.

Про те, що вченим вдалося зафіксувати повторюваний швидкий радіоспалах, який також має загадкову природу, Фокус уже писав раніше.