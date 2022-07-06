Астрономи знайшли джерело дивного випромінювання, що виходить із туманності Ламантин

Отримані дані вчені зможуть застосувати й до інших залишків наднових, щоб краще зрозуміти життя, кінець і "потойбічне життя" найпотужніших зірок у Всесвіті.

Якби ми могли бачити туманність Ламантина неозброєним оком, вона займала б ділянку неба в чотири рази ширшу, ніж повний Місяць. Хмара газу, що розширюється, — це все, що залишилося від масивної зірки, що вибухнула близько 30 000 років тому, пише Inverse.

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Найчастіше під час загибелі масивна зірка залишає після себе ядро, яке також називається нейтронною зіркою. В центрі туманності Ламантин, однак, залишилася лише чорна діра, що викидає рентгенівські промені та заряджені частинки у космос. І ці релятивістські струмені (або джети), як їх називають астрономи, роблять те, що донедавна експерти не могли пояснити.

На зображенні, зробленому телескопом XMM-Newton, червона точка в центрі — це чорна діра, відома як СС 433. Фото представлене в штучних кольорах:

жовтий представляє так зване "м'яке" рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі близько 10 нанометрів;

пурпуровий — "середні" рентгенівські промені;

блакитний — "сильне" рентгенівське випромінювання з довжиною хвилі від 0,1 до 0,01 нанометра;

червоний — радіохвилі;

зелений — оптичні довжини хвиль.

[ + – ] Знімок туманності Ламантина, зроблений телескопом XMM-Newton

У 2018 році група астрономів зауважила, що щось у туманності Ламантин відправляє до Землі частинки дуже високої енергії. Кожна частинка несе сотні теравольтів енергії (теравольт — це трильйон вольтів або приблизно стільки ж енергії, скільки 1000 розрядів блискавки). І хоча вони явно виходили звідкись із туманності Ламантина, астрономи не могли точно визначити їхнє джерело.

Однак під час недавнього дослідження вчені, щоб знайти відповідь, об'єднали дані з телескопа ЕКА XMM-Newton та телескопів NASA Chandra та NuSTAR, що спеціалізуються на виявленні рентгенівського випромінювання віддалених об'єктів.

Як виявилося, високоенергетичні частки виходять із "голови" Ламантина. Оскільки релятивістські струмені з чорної діри Ламантина рухаються набагато швидше, ніж газова хмара, що розширюється, вони швидко наздоганяють передній край газу і пробивають у ньому діру на шляху в космос. Один із цих струменів стикається з ударною хвилею в газовій хмарі, і ця взаємодія збільшує енергію частинок струменя. Причому це відбувається приблизно у 100 світлових роках від чорної дірки та триває приблизно у 200 світлових роках за довжиною джета.

"Наше дослідження проливає трохи більше світла на те, як взаємодіють різні структури всередині залишку наднової. Також ми зможемо застосувати ці дані і до інших залишків наднових, щоб краще зрозуміти життя, кінець і "потойбічне життя" найпотужніших зірок у Всесвіті", — підсумували астрономи.

Нагадаємо, що раніше цього року дослідники виявили місце народження найбільших зірок у Всесвіті. Ним виявився регіон у туманності Тарантул, де, зокрема, з'являються одні з найпотужніших зірок у видимому Всесвіті.