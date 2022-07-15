Погребувала залишками зірки: вчені зафіксували дивну поведінку чорної діри

Дослідники зробили несподіване відкриття, яке показало, що чорні діри — справді дуже дивні об'єкти.

У спіральній галактиці, яка розташована на відстані 215 млн світлових років від нас у сузір'ї Ерідана, вчені побачили, як чорна діра розірвала зірку на шматки, але повного поглинання не відбулося. Виявилося, що чорні діри можуть створювати високошвидкісні хмари із зоряної речовини, і таку подію вчені побачили вперше, повідомляє ScienceAlert.

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Коли зірка підходить надто близько до горизонту подій надмасивної чорної діри, то остання поглинає її внаслідок події руйнування. Зірка руйнується, і частина її речовини розтягується в космосі у процесі, який називається спагетіфікацією. Але в міру того, як чорна діра поглинає зірку, відбувається випуск величезної кількості рентгенівського випромінювання.

"Взагалі події приливної руйнації, коли відбувається поглинання чорною дірою близької зірки, допомагають дізнатися про існування самої надмасивної чорної діри в центрі галактики. Тому є великою удачею, як це сталося в нашому випадку, спостерігати за моментом загибелі зірки, адже це може відкрити деякі нові секрети чорних дір", — каже Венбін Лу з Каліфорнійського університету в Берклі.

[ + – ] Коли зірка підходить надто близько до горизонту подій надмасивної чорної дірки, то остання поглинає її внаслідок події руйнування. Зірка руйнується, і частина її речовини розтягується в космосі в процесі, який називається спагетіфікація. Фото: Universe Today

Вчені за допомогою телескопів у Лікській астрономічній обсерваторії побачили, що під час загибелі зірки відбувається щось незвичне. Чорна діра частково поглинула зоряну речовину, а більшу її частину викинула в космос.

Сильні вітри, що виходять від чорної діри, також створили високошвидкісну сферичну хмару із зоряної речовини, що залишилася "нез'їденою" чорною дірою. Вчені припустили, що швидкість руху цієї хмари становить приблизно 10 тисяч км/с.

[ + – ] Сильні вітри, що виходять від чорної діри, також створили високошвидкісну сферичну хмару із зоряної речовини, що залишилася "нез'їденої" чорною дірою. Вчені припустили, що швидкість руху цієї хмари становить приблизно 10 тисяч км/с. Фото: ScienceAlert

Учені вважають, що саме через цю хмару не було видно величезний потік рентгенівського випромінювання від чорної діри, адже вона блокувала це випромінювання. Тепер учені розуміють, що відбувалося з чорними дірами під час інших спостережень, коли було помічено подібні зниження рівня випромінювання.

Тепер у вчених є додаткова інформація щодо того, що відбувається під час поглинання надмасивною чорною дірою зірок, що близько проходять.

Що стосується інших несподіваних космічних відкриттів, то Фокус уже писав про те, що астрономам вдалося виявити найдовший радіосигнал із глибокого космосу. Це швидкий радіосплеск, що повторюється, який триває в 1000 разів довше, ніж усі йому подібні сигнали.

Також Фокус писав про те, що в хмарі з центру Чумацького Шляху знайдено будівельні блоки РНК. А РНК є однією із трьох складових всіх клітин живих організмів Землі.