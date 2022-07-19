Исчезнувшая звезда. Впервые обнаружена спящая черная дыра за пределами Млечного Пути

Новая черная дыра звездной массы в 9 раз тяжелее Солнца и находится в соседней с Млечным Путем галактике – Большое Магелланово облако.

Ученые считают, что спящие черные дыры являются достаточно распространенным явлением во Вселенной, но их невероятно сложно обнаружить из-за того, что они являются неактивными. Но международной группе астрономов с помощью мощного наземного телескопа VLT, который находится в Чили, удалось обнаружить двойную систему, состоящую из спящей черной дыры и звезды-компаньона – голубого сверхгиганта, сообщает The Guardian.

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Спящими черными дырами звездной массы астрономы называют черные дыры, которые не проявляют своей активности. То есть они не поглощают окружающее их вещество, например, поступающее от звезд, которые находятся слишком близко. Если вокруг такой черной дыры нет никаких объектов, которыми могла бы "питаться" черная дыра, то она не выпускает рентгеновское излучение и соответственно ее невероятно сложно обнаружить. Считается, что со временем такие черные дыры "просыпаются" и это может привести к дестабилизации орбиты соседней звезды, что в конечном итоге, приведет к ее поглощению черным монстром.

Новая спящая черная дыра

Новая двойная система, в которую входит спящая черная дыра и ее звезда компаньон, голубой сверхгигант с массой в 25 раз больше массы Солнца, получила название VFTS243. Сама черная дыра в этой системе не поглощает вещество соседней звезды и по массе эта черная дыра в 9 раз больше массы Солнца.

[ + – ] Новая двойная система, в которую входит спящая черная дыра и ее звезда компаньон, голубой сверхгигант с массой в 25 раз больше массы Солнца, получила название VFTS243. Иллюстрация Фото: ESO

Ученые несколько лет искали спящую черную дыру за пределами Млечного Пути и наконец-то это им удалось, и они обнаружили подобный объект в туманности Тарантул, которая находится в соседней с нами галактике — Большое Магелланово облако.

Иголка в стоге сена

"Это действительно невероятное открытие. Это первая спящая черная дыра звездной массы, которую нам удалось обнаружить за пределами Млечного Пути, хотя у нас было несколько кандидатов на это звание. Наше открытие имеет важное значение для понимания того, как звезды заканчивают свой жизненный путь", — говорит Пол Кроутер из Университета Шеффилда, Великобритания.

"Мы считаем, что почти в каждой галактике существуют миллиарды спящих черных дыр. И то, что нам удалось найти первую из них за пределами нашей галактики можно сравнить с обнаружением иголки в стоге сена", — говорит Томер Шенар из Амстердамского университета, Нидерланды.

[ + – ] Ученые несколько лет искали спящую черную дыру за пределами Млечного Пути и наконец-то это им удалось, и они обнаружили подобный объект в туманности Тарантул (на фото), которая находится в соседней с нами галактике — Большое Магелланово облако. Фото: ESO

Неожиданное открытие

По словам ученых, черные дыры звездной массы появляются, когда огромные звезды в конце своей жизни сжимаются под действием собственной гравитации. Процесс превращения звезды в черную дыру сопровождается мощным взрывом сверхновой. Но как показало исследование, эта спящая черная дыра образовалась без взрыва.

"Звезда, из которой появилась эта спящая черна дыра просто исчезла, не было никакого взрыва сверхновой. Подтверждения теории о том, что подобное может происходить со звездами появились совсем недавно. Но наше открытие дает наиболее точное подтверждение того, что звезды могут создавать черные дыры без взрыва сверхновой", — говорит Шенар.

Как уже писал Фокус, недавно ученым удалось сделать еще одно важное открытие, которое касается черных дыр. Астрономы обнаружили, что в одной из спиральных галактик, на расстоянии в больше чем 200 млн световых лет от нас, черная дыра не полностью поглотила уже разорванную на части звезду. Ученые впервые обнаружили, что в результате неполного поглощения звездного вещества, черная дыра может создавать огромные облака из остатков звезды.

Что касается других важных астрономических открытий, то недавно ученые обнаружили одну из первых галактик во Вселенной. Эта галактика является первой из себе подобных, у которой теперь известна скорость ее вращения. Оказалось, как уже писал Фокус, что эта галактика намного медленнее, чем Млечный Путь и многие другие галактики.