Улизнула из своей галактики. Новой целью телескопа Уэбба станет сбежавшая черная дыра

Черная дыра-скиталец летит в пространстве со скоростью в несколько миллионов километров в час.

Ученым нужно подтверждение своим предположениям о летящей в космосе черной дыре под названием CID-42. С помощью космического телескопа Уэбба исследователи хотят точно понять, что произошло в галактике на расстоянии в несколько миллионов световых лет от нас, сообщает Inverse.

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О том, что черные дыры могут покидать пределы своих галактик уже давно предполагали ученые. Как уже писал Фокус недавно эта теория нашла свое подтверждение. Но пока что ученым известно только о 10 потенциальных кандидатах на улетающие черные дыры, которые ждут своего подтверждения.

Сейчас астрономы из Университета Мемфиса, штат Теннеси, США, сосредоточил свое внимание на улетающей со скоростью в несколько миллионов километров в час сверхмассивной черной дыре под названием CID-42, которая покидает галактику в созвездии Секстант на расстоянии в почти 4 млн световых лет от нас.

Для того, чтобы выяснить, что именно произошло в этой далекой галактике и почему черная дыра улетает за ее пределы ученые хотят воспользоваться новым космическим телескопом Уэбба.

"Мы считаем, что подобных черных дыр-скитальцев во Вселенной очень много, просто их очень сложно обнаружить, но нам повезло с этой черной дырой", — говорит Франциско Мюллер Санчес из Университета Мемфиса.

[ + – ] CID-42 — это сверхмассивная черная дыра. Она находится не в центре галактики, выделенной здесь рамкой. Справа видны CID-42 и ее компаньон в ядре галактики Фото: NASA

Ученые также обнаружили, что улетающая черна дыра находится рядом с другим пока неизвестным объектом рядом с центром галактики, которые не выпускает сильное рентгеновское излучение, которое бы говорило о том, что это еще одна черная дыра.

Но телескоп Уэбба сможет прояснить ситуацию, говорят ученые. Они хотят узнать, что это за второй объект и куда именно летит черная дыра.

"Эта черная дыра могла быть выброшена из центра галактики в результате слияния двух, а скорее всего даже трех галактик. В результате столкнувшиеся черные дыры могли объединиться, но одна из них в результате действия гравитационных сил начала покидать свою галактику", — говорит Мюллер Санчес.

[ + – ] Примером слияния нескольких галактик может служить скопление галактик под названием Квинтет Стефана. Этот снимок является одним з первых научных снимков, которые сделал телескоп Уэбба и котрые NASA показало впервые 12 июля 2022 года Фото: NASA

Чтобы это доказать, как раз и нужны высокоточные наблюдения телескопа Уэбба.

"Мы пока точно не понимаем, куда именно движется эта черная дыра и может ли она вернуться обратно к центру галактики. Может быть там образовалась система из двух сверхмассивных черных дыр, и эта дыра на самом деле просто вращается вокруг общего центра масс", — говорит Мюллер Санчес.

Что касается второго загадочного объекта, то его закрывает собой плотное облако из пыли и газа, которое может не пропускать излучение и этот объект на самом деле является сверхмассивной черной дырой.

[ + – ] Анимация возможного слияния двух древних галактик, которые столкнулись и создали гравитационные волны. Эта модель показывает, что эти волны могли быть асимметричными и достаточно мощными, чтобы вытолкнуть черную дыру CID-42 из галактического центра

"Но может так быть, что центр этой галактики, которая образовалась из трех составляющих, вообще остался без черной дыры и это будет удивительный пример галактической эволюции. В центре галактики может оказаться просто массивное скопление звезд", — говорит Мюллер Санчес.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось впервые обнаружить спящую черную дыру за пределами Млечного Пути. Эту не проявляющую свою активность черную дыру нашли в галактике-спутнике нашего Млечного Пути, и она всего в 9 раз больше Солнца по массе.

Что касается космического телескопа Уэбба, то, как уже писал Фокус, он прислал на Землю удивительный снимок известной спиральной галактики, которая выглядит совсем по-другому, чем на снимках космического телескопа Хаббл.Еще комическая обсерватория прислала фотографии Юпитера и его спутника Европы, на которых также хорошо видно Большое красное пятно газового гиганта.