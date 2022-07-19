Джеймс Уэбб прислал новые фото Юпитера и его спутника (фото)

На новом снимке также хорошо наблюдается знаменитое Большое красное пятно, буря размером с Землю, которая веками бушует на далеком гиганте.

На днях NASA опубликовало изображения Юпитера, самой большой планеты в нашей Солнечной системе, которая в настоящее время находится в 692 миллионах км от Земли, пишет The New York Times.

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Как отмечают ученые, Уэбб способен различать мелкие детали Юпитера и его больших спутников. Инструменты телескопа собирают свет в инфракрасном диапазоне длин волн, что позволяет получить вид, отличный от того, который предоставляет телескоп Хаббл.

"Я особо был взволнован измерениями Уэбба инфракрасного света с длинами волн около 3 микрон. Их невозможно наблюдать в наземные телескопы, потому что атмосфера Земли поглощает большую часть инфракрасного спектра. Эти длины волн можно наблюдать только из космоса, но у них есть некоторые ключевые спектральные характеристики, говорящие нам, из чего состоят частицы облаков Юпитера", — отметил астроном из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Х. Вонг.

[ + – ] Как отмечают ученые, Уэбб способен различать мелкие детали Юпитера и его больших спутников

На новом снимке Юпитера, хорошо наблюдается знаменитое Большое Красное Пятно, буря размером с Землю, которая бушевала веками на далеком гиганте, также хорошо видно в правом нижнем углу. Здесь его цвет был размыт до белого благодаря способу обработки инфракрасного изображения. Слева от него находится небольшое темное пятно, которое на самом деле является тенью спутника Юпитера Европы, которая сама видна в крайнем левом углу кадра. Европа — одна из крупных лун планеты, под ледяной корой которой находится океан жидкой воды.

Астрономы очень хотели получить эти изображения, так как они являются доказательством того, что Уэбб может наблюдать за спутниками и кольцами вблизи ярких объектов Солнечной системы, таких как Юпитер, Сатурн и Марс. Некоторые интересные предстоящие наблюдения заключаются в том, чтобы использовать новый космический телескоп для поиска шлейфов воды, извергающихся из таких спутников, как Европа и спутник Сатурна Энцелад. Также с помощью Уэбба исследователи планируют изучить атмосферы Урана и Нептуна.

Напомним, что ранее Джеймс Уэбб прислал другие фото Юпитера и его трех спутников: Европы, Фивы и Метиды, а также показал расширенный набор новых научных изображений, на которых видны с высочайшей детализацией известные туманности и группа галактик.