Джеймс Вебб надіслав нові фото Юпітера та його супутника (фото)

На новому знімку також добре видно знамениту Велику червону пляму, бурю розміром із Землю, яка століттями вирує на далекому гіганті.

Днями NASA опублікувало зображення Юпітера, найбільшої планети в нашій Сонячній системі, яка зараз перебуває за 692 мільйони км від Землі, пише The New York Times.

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Як зазначають учені, "Вебб" здатний розрізняти дрібні деталі Юпітера та його великих супутників. Інструменти телескопа збирають світло в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, що дозволяє отримати вигляд, відмінний від того, що надає телескоп "Габбл".

"Я особливо був схвильований вимірами "Вебба" інфрачервоного світла з довжинами хвиль близько 3 мікронів. Їх неможливо спостерігати в наземних телескопах, тому що атмосфера Землі поглинає більшу частину інфрачервоного спектру. Ці довжини хвиль можна спостерігати тільки з космосу, але вони мають деякі ключові спектральні характеристики, що говорять нам, із чого складаються частинки хмар Юпітера", — зазначив астроном із Каліфорнійського університету в Берклі Майкл Х. Вонг.

[ + – ] Як зазначають учені, "Вебб" здатний розрізняти дрібні деталі Юпітера та його великих супутників

На новому знімку Юпітера добре видно знамениту Велику Червону Пляму, бурю розміром із Землю, яка вирувала століттями на далекому гіганті, в правому нижньому кутку. Тут її колір розмитий до білого завдяки способу обробки інфрачервоного зображення. Зліва від неї розташована невелика темна пляма, яка насправді є тінню супутника Юпітера Європи, яку й саму видно в крайньому лівому кутку кадру. Європа — один із великих супутників планети, під крижаною корою якої перебуває океан рідкої води.

Астрономи дуже хотіли отримати ці зображення, оскільки вони є доказом того, що "Вебб" може спостерігати за супутниками та кільцями поблизу яскравих об'єктів Сонячної системи, таких як Юпітер, Сатурн і Марс. Деякі цікаві майбутні спостереження полягають у тому, щоб використовувати новий космічний телескоп для пошуку шлейфів води, які вивергаються із таких супутників, як Європа та супутник Сатурна Енцелад. Також за допомогою "Вебба" дослідники планують вивчити атмосфери Урана та Нептуна.

Нагадаємо, що раніше Джеймс Вебб надіслав інші фото Юпітера та його трьох супутників: Європи, Фіви та Метіди, — а також показав розширений набір нових наукових зображень, на яких видно з найвищою деталізацією відомі туманності та групу галактик.