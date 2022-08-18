Джемс Вебб сфотографував дивовижну спіральну галактику (фото)

Астрономи вибрали NGC 1365 з метою більше дізнатися про зореутворення у ближніх куточках Всесвіту.

Днями космічний телескоп Джеймс Вебб зробив нове приголомшливе зображення сусідньої галактики з невеликою допомогою фотопроцесора, пише Inverse.

Велика спіральна галактика з перемичкою, офіційно відома як NGC 1365, знаходиться на відстані 56 мільйонів світлових років, і це одна з вибірок галактик, яку астрономи вибрали для деяких з ранніх спостережень Вебба з метою дізнатися більше про зіркоутворення в ближніх куточках Всесвіту.

[ + – ] Зображення (а), отримане за допомогою приладу Webba NIRCam

NGC 1365 є ідеальним кандидатом, тому що це зореутворююча галактика з надмасивною чорною дірою, що активно харчується, в центрі, знаходиться "обличчям до Землі", тому астрономи можуть бачити її складну спіральну структуру у всій своїй красі.

У більшості спіральних галактик з перемичкою, включаючи, швидше за все, наш власний Чумацький Шлях, в центрі спіралі знаходиться стрижень, зроблений з старіших зірок. Близько двох третин усіх спіральних галактик мають бари (також перемичка) — витягнута структура із зірок та газу в галактичному диску, але NGC 1365 є більш рідкісним зразком: має дві перемички, одна з яких знаходиться всередині іншої.

[ + – ] Знімок (b) від приладу MIRI

Складні структури перемичок та спіралей формуються частково завдяки зіркам, газу та пилу, що обертаються навколо галактичного центру з різною швидкістю. При цьому вони утворюють хвилі більш високої і низької щільності, які в підсумку стають перемичками і спіралями, які ми можемо спостерігати в таких галактиках, як NGC 1365. А гравітація перемичок NGC 1365 може допомогти притягнути матеріал до центру галактики, підживлюючи нове зореутворення і живлячи вічно голодну чорну діру в її центрі.

Зображення (а), отримане за допомогою приладу Вебба NIRCam, показує світло галактики в ближньому інфрачервоному діапазоні, знімок (b) від приладу MIRI показує більш довгохвильове середнє інфрачервоне зображення.

Нагадаємо, що раніше Вебб знайшов найстарішу галактику у Всесвіті. Розміри галактики дуже невеликі, але вона має еквівалентну масу 1 млрд мас Сонця, а її вік становить 13,5 млрд років.