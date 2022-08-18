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Технології та наука

Джемс Вебб сфотографував дивовижну спіральну галактику (фото)

галактика NGC 1365, космос, зірки, фото
Велика спіральна галактика з перемичкою, офіційно відома як NGC 1365, знаходиться на відстані 56 мільйонів світлових років

Астрономи вибрали NGC 1365 з метою більше дізнатися про зореутворення у ближніх куточках Всесвіту.

Днями космічний телескоп Джеймс Вебб зробив нове приголомшливе зображення сусідньої галактики з невеликою допомогою фотопроцесора, пише Inverse.

Велика спіральна галактика з перемичкою, офіційно відома як NGC 1365, знаходиться на відстані 56 мільйонів світлових років, і це одна з вибірок галактик, яку астрономи вибрали для деяких з ранніх спостережень Вебба з метою дізнатися більше про зіркоутворення в ближніх куточках Всесвіту.

галактика NGC 1365, космос, зірки, фото
Зображення (а), отримане за допомогою приладу Webba NIRCam

NGC 1365 є ідеальним кандидатом, тому що це зореутворююча галактика з надмасивною чорною дірою, що активно харчується, в центрі, знаходиться "обличчям до Землі", тому астрономи можуть бачити її складну спіральну структуру у всій своїй красі.

У більшості спіральних галактик з перемичкою, включаючи, швидше за все, наш власний Чумацький Шлях, в центрі спіралі знаходиться стрижень, зроблений з старіших зірок. Близько двох третин усіх спіральних галактик мають бари (також перемичка) — витягнута структура із зірок та газу в галактичному диску, але NGC 1365 є більш рідкісним зразком: має дві перемички, одна з яких знаходиться всередині іншої.

галактика NGC 1365, космос, зірки, фото
Знімок (b) від приладу MIRI

Складні структури перемичок та спіралей формуються частково завдяки зіркам, газу та пилу, що обертаються навколо галактичного центру з різною швидкістю. При цьому вони утворюють хвилі більш високої і низької щільності, які в підсумку стають перемичками і спіралями, які ми можемо спостерігати в таких галактиках, як NGC 1365. А гравітація перемичок NGC 1365 може допомогти притягнути матеріал до центру галактики, підживлюючи нове зореутворення і живлячи вічно голодну чорну діру в її центрі.

Зображення (а), отримане за допомогою приладу Вебба NIRCam, показує світло галактики в ближньому інфрачервоному діапазоні, знімок (b) від приладу MIRI показує більш довгохвильове середнє інфрачервоне зображення.

Нагадаємо, що раніше Вебб знайшов найстарішу галактику у Всесвіті. Розміри галактики дуже невеликі, але вона має еквівалентну масу 1 млрд мас Сонця, а її вік становить 13,5 млрд років.