Телескоп Уэбба впервые нашел углекислый газ в атмосфере экзопланеты: почему это важно

Планета WASP-39b является первым подобным объектом, за которым наблюдал космический телескоп.

Космический телескоп Уэбба обнаружил углекислый газ, который является важной составляющей атмосферы Земли, на планете WASP-39b. Эта экзопланета является так называемым горячим Юпитером, то есть это газовый гигант, который по размерам похож на планету Солнечной системы. Экзопланета WASP-39b вращается вокруг звезды WASP-39, которая очень похожа на Солнце, в созвездии Девы на расстоянии примерно 700 световых лет от нас, сообщает Forbes.

WASP-39b для космического телескопа Уэбба была первой экзопланетой, за которой обсерватория проводила наблюдения. Открытие углекислого газа на планете, которую обнаружили еще в 2011 году, добавляет еще одно важное достижение в список новых открытий телескопа Уэбба.

Планета WASP-39b имеет 30% массы Юпитера и на 30% больше его по размерам. Этот горячий газовый гигант делает полный оборот вокруг звезды WASP-39 за 4 земных дня и находится к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. По предварительным оценкам, температура на этой планете составляет 900 градусов Цельсия.

По словам Доминика Пети дит де ла Роша из Женевского университета, Швейцария, это действительно очень важное открытие. Впервые ученым удалось точно подтвердить наличие углекислого газа в атмосфере планеты, которая находится за пределами Солнечной системы.

[ + – ] Впервые ученым удалось точно подтвердить наличие углекислого газа в атмосфере планеты, которая находится за пределами Солнечной системы Фото: Forbes

Данное открытие говорит о том, что космический телескоп Уэбба является незаменимым инструментом для изучения состава экзопланет, и эти данные могут помочь ученым понять, как формировались и развивались эти объекты.

Предыдущие исследования планеты WASP-39b с помощью космического телескопа Хаббл показали, что в атмосфере планеты присутствует водяной пар и она покрыта облаками. Телескоп Уэбба не показал во время своих наблюдений этих особенностей планеты.

"То, что нам удалось четко определить наличие углекислого газа на этой планете говорит о том, что с помощью телескопа Уэбба можно будет обнаружить: во первых, атмосферы на планетах похожих на Землю, во-вторых, находить воду и метан в этих атмосферах", — говорит Натали Баталья из Калифорнийского университета в Санта-Крус.

[ + – ] Планета WASP-39b имеет 30% массы Юпитера и на 30% больше его по размерам. Этот горячий газовый гигант делает полный оборот вокруг звезды WASP-39 за 4 земных дня и находится к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. По предварительным оценкам температура на этой планете составляет 900 градусов Цельсия Фото: wikipedia

По словам ученых, если точно знать из чего состоит атмосфера планеты, можно узнать, как она появилась и какова ее жизненная история. Особенно в этом помогают молекулы углекислого газа, которые многое могут рассказать об эволюции экзопланет.

"Обнаружение углекислого газа на планете WASP-39b дает нам возможность узнать о количестве молекул углерода и кислорода в атмосфере", — говорит Баталья.

Инфракрасный космический телескоп Уэбба уже 1,5 месяца ведет активные исследования космоса. Он будет изучать Солнечную систему, далекие экзопланеты, а также самые первые звезды и галактики во Вселенной.

Одним из последних достижений телескопа Уэбба являются новые снимки Юпитера, на которых газовый гигант выглядит совсем по-другому. Это уже не первое изображение Юпитера, которое сделал космический телескоп за время своей полноценной работы.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на расстоянии в 100 световых лет от нас экзопланету, которая покрыта океаном.

Что касается планет Солнечной системы, то Фокус уже писал о том, что ровно 16 лет назад Плутон перестал считаться планетой и перешел в статус карликовых планет. Но данные с космического аппарата указывают на то, что Плутон нужно исследовать намного лучше, так как это очень интригующий мир.