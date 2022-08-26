Телескоп Вебба вперше знайшов вуглекислий газ в атмосфері екзопланети: чому це важливо

Планета WASP-39b є першим схожим об'єктом, за яким спостерігав космічний телескоп.

Космічний телескоп Вебба виявив вуглекислий газ, який є важливим складником атмосфери Землі, на планеті WASP-39b. Ця екзопланета є так званим гарячим Юпітером, тобто газовим гігантом, який за розмірами схожий на планету Сонячної системи. Екзопланета WASP-39b обертається навколо зірки WASP-39, яка дуже схожа на Сонце, у сузір'ї Діви на відстані приблизно 700 світлових років від нас, повідомляє Forbes.

WASP-39b для космічного телескопа Вебба була першою екзопланетою, за якою обсерваторія проводила спостереження. Відкриття вуглекислого газу на планеті, яку виявили ще у 2011 році, додає ще одне важливе досягнення до списку нових відкриттів телескопа Вебба.

Планета WASP-39b має 30% маси Юпітера та на 30% більша за його розміри. Цей гарячий газовий гігант робить повний оберт навколо зірки WASP-39 за 4 земні дні та розташований до своєї зірки ближче, ніж Меркурій до Сонця. За попередніми оцінками, температура на цій планеті становить 900 градусів за Цельсієм.

За словами Домініка Петі діт де ла Роша з Женевського університету, що у Швейцарії, це справді дуже важливе відкриття. Вперше вченим вдалося точно підтвердити наявність вуглекислого газу в атмосфері планети, яка розташована за межами Сонячної системи.

[ + – ] Уперше вченим вдалося точно підтвердити наявність вуглекислого газу в атмосфері планети, яка розташована за межами Сонячної системи Фото: Forbes

Це відкриття свідчить, що космічний телескоп Вебба є незамінним інструментом вивчення складу екзопланет, і ці дані можуть допомогти вченим зрозуміти, як формувалися та розвивалися ці об'єкти.

Попередні дослідження планети WASP-39b за допомогою космічного телескопа Габбла показали, що в атмосфері планети є водяна пара і вона вкрита хмарами. Телескоп Вебба не показав під час спостережень цих особливостей планети.

"Те, що нам вдалося чітко визначити наявність вуглекислого газу на цій планеті, свідчить про те, що за допомогою телескопа Вебба можна буде виявити: по-перше, атмосфери на планетах, схожих на Землю, по-друге, знаходити воду й метан у цих атмосферах", — каже Наталі Баталья з Каліфорнійського університету в Санта-Крус.

[ + – ] Планета WASP-39b має 30% маси Юпітера та на 30% більша за його розміри. Цей гарячий газовий гігант робить повний оберт навколо зірки WASP-39 за 4 земні дні та розташований до своєї зірки ближче, ніж Меркурій до Сонця. За попередніми оцінками, температура на цій планеті становить 900 градусів. Фото: wikipedia

За словами вчених, якщо точно знати, з чого складається атмосфера планети, можна дізнатися, як вона з'явилася та яка її життєва історія. Особливо в цьому допомагають молекули вуглекислого газу, які багато можуть розповісти про еволюцію екзопланет.

"Виявлення вуглекислого газу на планеті WASP-39b дає нам можливість дізнатися про кількість молекул вуглецю та кисню в атмосфері", — говорить Баталья.

Інфрачервоний космічний телескоп Вебба вже 1,5 місяця веде активні дослідження космосу. Він вивчатиме Сонячну систему, далекі екзопланети, а також найперші зірки та галактики в Усесвіті.

Одним із останніх досягнень телескопа Вебба є нові знімки Юпітера, на яких газовий гігант має зовсім інший вигляд. Це вже не перше зображення Юпітера, яке зробив космічний телескоп під час своєї повноцінної роботи.

Як уже писав Фокус, учені виявили на відстані в 100 світлових років від нас екзопланету, яка вкрита океаном.

Що стосується планет Сонячної системи, то Фокус уже писав про те, що рівно 16 років тому Плутон перестав вважатися планетою та перейшов у статус карликових планет. Але дані з космічного апарату вказують на те, що Плутон потрібно досліджувати набагато краще, оскільки це дуже інтригуючий світ.