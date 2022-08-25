За 100 світлових років від Землі. Астрономи вважають, що виявили планету, вкриту океаном

Виявлена планета приблизно на 70% більша за Землю та майже в 5 разів важча.

У ході свого недавнього дослідження астрономи виявили далеку планету, яка, на їхню думку, може бути повністю покрита водою, що робить її головною метою для майбутніх досліджень космічним телескопом Джеймса Вебба, пише Newsweek.

Планета називається TOI-1452 b і розташована приблизно за 100 світлових років від Землі, обертаючись навколо однієї з пари зірок у сузір'ї Дракона. Планети, що обертаються навколо зірок за межами Сонячної системи, відомі як екзопланети, і це відносно нова галузь досліджень.

Першу екзопланету виявили зовсім недавно, у 1992 році. З того часу відкриття екзопланет стало майже звичайною справою, і NASA заявило, що в березні цього року було підтверджено понад 5000 таких планет.

Ґрунтуючись на даних космічного телескопа Кеплер, передбачається, що тільки в нашій галактиці налічується більше трильйона планет. За статистикою, багато з них розміром із Землю та можуть перебувати в зоні своєї зірки — досить близько, щоб бути цілком теплими для підтримки життя й рідкої води, але не настільки близько, щоб зробити планету занадто гарячою.

Пошуки життя —цікавий аспект дослідження екзопланет. На сьогодні вченим ще належить знайти докази існування позаземного життя в інших світах чи планетах, які, як вони знають, можуть його утримувати. Але зараз вони вже мають цікавих кандидатів.

[ + – ] Ілюстрація того, який може мати вигляд екзопланета TOI-1452 b

За допомогою телескопів TESS та MuSCAT3, а також Обсерваторії Мон-Мегантик десятки дослідників із установ по всьому світу підтвердили існування TOI-1452 b. Вважається, що планета приблизно на 70% більша за Землю та майже в 5 разів важча. Вона обертається навколо зірки з періодом 11,1 дня. Крім того, вона також обертається в подвійній зоряній системі, у якій дві зірки обертаються одна навколо одної на відстані приблизно у два з половиною разу більше, ніж відстань від нашого Сонця до Плутона. Що зацікавило вчених найбільше, так це те, що TOI-1452 b може являти собою цілий океанічний світ.

"Її радіус і маса припускають набагато нижчу щільність, ніж можна було б очікувати від планети, яка здебільшого складається з металу та каменю", — зазначив учений Шарль Кадьє з Університету Монреаля.

Аналіз показав, що вода може становити до 30% маси планети — пропорція, аналогічна до деяких супутників Сонячної системи, таких як Титан або Ганімед.

Щоб достеменно дізнатися, чи є TOI-1452 b океанічним світом, ученим потрібно буде детально вивчити її за допомогою потужного космічного телескопа Джеймса Вебба. На щастя, планета є ідеальним кандидатом для спостереження — досить близько до Землі, щоб її було легко побачити, і розташована в тій частині неба, за якою телескоп може спостерігати цілий рік.

Нагадаємо, що раніше дослідники виявили наймолодшу планету в нашій галактиці. Точний її вік поки невідомий, але вчені припускають, що їй 1,5 млн років, і вона продовжує своє формування.